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Bungalow na sprzedaż w Dystrykt Larnaka, Cypr

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1 obiekt total found
Bungalow w Dromolaxia Meneou Municipality, Cypr
Bungalow
Dromolaxia Meneou Municipality, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Liczba kondygnacji 1
Uroczy domek z trzema sypialniami w MeneuTen wspaniały dom z trzema sypialniami jest idealni…
$430,151
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Parametry nieruchomości w Dystrykt Larnaka, Cypr

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