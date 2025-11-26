Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Mieszkania w górach na sprzedaż w Laneia, Cypr

2 obiekty total found
Mieszkanie w Lania, Cypr
Mieszkanie
Lania, Cypr
Grunty rolne o powierzchni 12342m2 z niesamowitym widokiem panoramicznym w miejscowości Lani…
$207,418
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Fox Smart Estate Agency
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Mieszkanie 5 pokojów w Lania, Cypr
Mieszkanie 5 pokojów
Lania, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 270 m²
Odkryj spokój w tej niezwykłej willi, zagnieżdżonej w Lanei, chwaląc się ogromnym 2.361 m ² …
$1,49M
