Mieszkania z ogrodem na sprzedaż w Laneia, Cypr

Mieszkanie 5 pokojów w Lania, Cypr
Mieszkanie 5 pokojów
Lania, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 270 m²
Odkryj spokój w tej niezwykłej willi, zagnieżdżonej w Lanei, chwaląc się ogromnym 2.361 m ² …
$1,49M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Fox Smart Estate Agency
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Mieszkanie 4 pokoi w Lania, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Lania, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 245 m²
Unikalny kamień zbudowany Bungalow w poszukiwanej wsi Laniea. Nieruchomość została wybudowan…
$979,474
