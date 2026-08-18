Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Koinoteta Times
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Koinoteta Times, Cypr

;
mieszkania
6
7 obiektów total found
Dom 4 pokoi w Timi, Cypr
Dom 4 pokoi
Timi, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 300 m²
Luksusowy domek z 4 sypialniami w Timi, Pafos. Ten wyjątkowy 4-pokojowy bungalow w Timi, Paf…
$932,567
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Timi, Cypr
Mieszkanie
Timi, Cypr
Niesamowity kawałek ziemi położony w pobliżu morza w Timi, Pafos. Rozmiar tej ziemi wynosi 1…
$3,88M
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Timi, Cypr
Mieszkanie
Timi, Cypr
Ziemia mieszkalna w Timi, Pafos. Rozmiar ziemi to 7832 metrów kwadratowych. Wpada do strefy …
$874,715
Zostaw prośbę
International Property AlertsInternational Property Alerts
Mieszkanie w Timi, Cypr
Mieszkanie
Timi, Cypr
Ta działka znajduje się w Timi, Pafos. Ma powierzchnię 24,081sqm i korzysta z przodu morza c…
$957,580
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Timi, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Timi, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 151 m²
Położony w cichej miejscowości Timi, ten kameralny projekt pięciu oddzielnych willi oferuje …
$537,005
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Timi, Cypr
Mieszkanie
Timi, Cypr
Grunty rolne położone w Timi, Pafos. Rozmiar ziemi wynosi 15497 metrów kwadratowych. Falls i…
$285,776
Zostaw prośbę
LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie w Timi, Cypr
Mieszkanie
Timi, Cypr
Ziemia mieszkalna w Timi, Pafos. Rozmiar ziemi wynosi 9700 metrów kwadratowych. Wpada do str…
$898,811
Zostaw prośbę

Parametry nieruchomości w Koinoteta Times, Cypr

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się