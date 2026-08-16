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Bliźniaki na sprzedaż w Koinoteta Pyrgou Lemesou, Cypr

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1 obiekt total found
Bliźniak 3 pokoi w Pyrgos Lemesou, Cypr
Bliźniak 3 pokoi
Pyrgos Lemesou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 224 m²
Ten luksusowy duplex z trzema sypialniami znajduje się w jednym z najbardziej ekskluzywnych …
$2,21M
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Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
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Parametry nieruchomości w Koinoteta Pyrgou Lemesou, Cypr

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