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Wille na sprzedaż w Koinoteta Phoinikarion, Cypr

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1 obiekt total found
Willa w Foinikaria, Cypr
Willa
Foinikaria, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 468 m²
Ta niesamowita willa znajduje się w Finikaria, Limassol i jest przykładem nowoczesnej archit…
$2,96M
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Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
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Parametry nieruchomości w Koinoteta Phoinikarion, Cypr

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