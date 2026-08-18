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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Koinoteta Phoinikarion, Cypr

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mieszkania
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11 obiektów total found
Mieszkanie w Foinikaria, Cypr
Mieszkanie
Foinikaria, Cypr
Wyłączne ziemie w Finikaria 2,342 m ², na szczycie wzgórza z niezakłóconym / panoramicznym w…
$316,889
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Dom 2 pokoi w Foinikaria, Cypr
Dom 2 pokoi
Foinikaria, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 108 m²
Nadzwyczajny nowy projekt luksusowego mieszkania w Finikaria, Limassol. Zaledwie 15 minut ja…
$1,42M
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Mieszkanie 6 pokojów w Foinikaria, Cypr
Mieszkanie 6 pokojów
Foinikaria, Cypr
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 500 m²
Dwa piękne rezydencje dzielące dużą działkę 6500m2 i cieszące się pięknym widokiem na wieś w…
$1,44M
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Dom 2 pokoi w Foinikaria, Cypr
Dom 2 pokoi
Foinikaria, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 180 m²
Resale 2-pokojowe półpensjonat dom położony w Foinikaria, Limassol. Obiekt oferuje 180 m ² p…
$314,564
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Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Willa w Foinikaria, Cypr
Willa
Foinikaria, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 468 m²
Ta niesamowita willa znajduje się w Finikaria, Limassol i jest przykładem nowoczesnej archit…
$2,96M
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Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Mieszkanie 3 pokoi w Foinikaria, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Foinikaria, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Na sprzedaż: przestronny apartament z trzema sypialniami w Fremont Park, oferujący przyjazne…
$730,758
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LDV InvestLDV Invest
Bungalow w Foinikaria, Cypr
Bungalow
Foinikaria, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 400 m²
Całkiem oszałamiające nieruchomości na rynku, ogromny 3 sypialnia Bungalow znajduje się w pi…
$2,25M
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Mieszkanie 3 pokoi w Foinikaria, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Foinikaria, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 174 m²
Na sprzedaż: przestronny apartament z trzema sypialniami we Flow, oferujący nowoczesne życie…
$730,758
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Dom 3 pokoi w Foinikaria, Cypr
Dom 3 pokoi
Foinikaria, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 310 m²
Ten dom znajduje się w Finikaria, Limassol. Jest w spokojnej okolicy z niesamowitymi widokam…
$864,973
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Mieszkanie 1 pokój w Foinikaria, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Foinikaria, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 96 m²
Na sprzedaż: nowoczesny apartament 1-pokojowy w Fremont Park, oferujący komfort i wygodę w s…
$319,412
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Mieszkanie 1 pokój w Foinikaria, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Foinikaria, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 96 m²
Na sprzedaż: stylowy apartament 1-pokojowy we Flow, oferujący nowoczesny komfort i wygodę mi…
$319,412
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Parametry nieruchomości w Koinoteta Phoinikarion, Cypr

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