Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Koinoteta Mones Lemesou
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Bungalow
  6. Ogród

Długoterminowy wynajem bungalowów z ogrodem w Koinoteta Mones Lemesou, Cypr

;
Bungalow Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Bungalow z 3 sypialniami w Moni, Cypr
Bungalow z 3 sypialniami
Moni, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Doświadczyć komfortowe życie w tym pięknie utrzymane parter bungalow, idealnie położony w po…
$4,033
za miesiąc
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się