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Wynajem długoterminowy bungalowów w Koinoteta Mones Lemesou, Cypr

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2 obiekty total found
Bungalow z 3 sypialniami w Moni, Cypr
Bungalow z 3 sypialniami
Moni, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Nowoczesny dom na parterze o powierzchni 130 m2 dostępny do wynajęcia, położony na 575 m2 dz…
$4,065
za miesiąc
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Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Bungalow z 3 sypialniami w Moni, Cypr
Bungalow z 3 sypialniami
Moni, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Doświadczyć komfortowe życie w tym pięknie utrzymane parter bungalow, idealnie położony w po…
$4,033
za miesiąc
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Parametry nieruchomości w Koinoteta Mones Lemesou, Cypr

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