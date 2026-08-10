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Wille na sprzedaż w Koinoteta Lempas, Cypr

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1 obiekt total found
Willa w Lempa, Cypr
Willa
Lempa, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Piętro 2/2
Na sprzedaż znajduje się jasna i przestronna willa w bardzo popularnej części miejscowości C…
$755,172
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Parametry nieruchomości w Koinoteta Lempas, Cypr

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