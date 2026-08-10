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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Koinoteta Lempas, Cypr

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mieszkania
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15 obiektów total found
Mieszkanie 3 pokoi w Lempa, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Lempa, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
W malowniczej miejscowości Kissonerga znajduje się butikowy projekt dwunastu willi, wyznacza…
$542,112
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Mieszkanie 2 pokoi w Lempa, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Lempa, Cypr
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 92 m²
Położony w odległości krótkiego spaceru od Morza Śródziemnego, ten kameralny projekt mieszka…
$602,372
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Mieszkanie 2 pokoi w Lempa, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Lempa, Cypr
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 117 m²
Położony zaledwie 600 metrów od piaszczystej plaży w nadmorskiej miejscowości Kissonerga, te…
$513,070
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TekceTekce
Mieszkanie 3 pokoi w Lempa, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Lempa, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 98 m²
Ten nowoczesny projekt mieszkaniowy położony jest w rozwiniętym obszarze miejscowości Chlora…
$616,587
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Mieszkanie 2 pokoi w Lempa, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Lempa, Cypr
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 77 m²
Ten nowoczesny projekt mieszkaniowy położony jest w rozwiniętym obszarze miejscowości Chlora…
$505,014
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Mieszkanie 3 pokoi w Lempa, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Lempa, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 185 m²
Na obszarze ponad 90 000 metrów kwadratowych, ponad 60 tradycyjnych i nowoczesnych domów jes…
$749,009
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Willa w Lempa, Cypr
Willa
Lempa, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Piętro 2/2
Na sprzedaż znajduje się jasna i przestronna willa w bardzo popularnej części miejscowości C…
$755,172
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Mieszkanie 3 pokoi w Lempa, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Lempa, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 185 m²
Na obszarze ponad 90 000 metrów kwadratowych, ponad 60 tradycyjnych i nowoczesnych domów jes…
$749,009
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Lempa, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Lempa, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 118 m²
Ten trzypokojowy maizonette znajduje się w malowniczej miejscowości Chloraka, zaledwie kilka…
$506,047
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Mieszkanie 2 pokoi w Lempa, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Lempa, Cypr
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 92 m²
Położony w odległości krótkiego spaceru od Morza Śródziemnego, ten kameralny projekt mieszka…
$717,109
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Mieszkanie 2 pokoi w Lempa, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Lempa, Cypr
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 131 m²
Położony zaledwie 600 metrów od piaszczystej plaży w nadmorskiej miejscowości Kissonerga, te…
$627,085
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Mieszkanie w Lempa, Cypr
Mieszkanie
Lempa, Cypr
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 48 m²
Położony zaledwie 600 metrów od piaszczystej plaży w nadmorskiej miejscowości Kissonerga, te…
$216,629
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Mieszkanie w Lempa, Cypr
Mieszkanie
Lempa, Cypr
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 44 m²
Położony zaledwie 600 metrów od piaszczystej plaży w nadmorskiej miejscowości Kissonerga, te…
$336,346
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Dom 3 pokoi w Lempa, Cypr
Dom 3 pokoi
Lempa, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 124 m²
Ta oszałamiająca willa z trzema sypialniami jest arcydziełem współczesnej architektury, łącz…
$413,614
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Mieszkanie 2 pokoi w Lempa, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Lempa, Cypr
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 118 m²
Istnieje szczególne uczucie w życiu nad brzegiem - kiedy horyzont otwiera się na pełną szero…
$447,572
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Parametry nieruchomości w Koinoteta Lempas, Cypr

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