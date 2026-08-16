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Mieszkania w górach na sprzedaż w Koinoteta Chloraka, Cypr

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Chloraka
372
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1 obiekt total found
Mieszkanie 4 pokoi w Chloraka, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Chloraka, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 190 m²
Liczba kondygnacji 2
Complex of villa with picturesque views near the beach and the center of Paphos, Chloraka, C…
$451,019
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Typy nieruchomości w Koinoteta Chloraka.

penthouse’y
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Koinoteta Chloraka, Cypr

z Ogród
z Taras
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
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