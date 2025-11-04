Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Koinoteta Agiou Tychona
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Mieszkanie
  6. Widok na morze

Długoterminowy wynajem mieszkań i apartamentów z widokiem na morze w Koinoteta Agiou Tychona, Cypr

Mieszkanie 4 pokoi w Agios Tychonas, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Agios Tychonas, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 737 m²
A luxurious four bedroom plus one, Villa in the prestigious Agios Tychonas Hills is availabl…
$40,280
za miesiąc
Mieszkanie 2 pokoi w Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 85 m²
This beautifully renovated two-bedroom apartment offers the perfect blend of comfort, style,…
$2,322
za miesiąc
Mieszkanie 2 pokoi w Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 86 m²
This beautiful, key-ready apartment is available for rent in the vibrant Agios Tychon – Tour…
$2,647
za miesiąc
Mieszkanie 4 pokoi w Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 219 m²
Four bedroom apartment (3 + 1 maids room) with sea view located in Agios Tychonas (tourist …
$3,251
za miesiąc
Mieszkanie 2 pokoi w Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 85 m²
Seafront two bedroom apartment located in Agios Tychonas (tourist area) is available now. …
$3,484
za miesiąc
Mieszkanie 6 pokojów w Agios Tychonas, Cypr
Mieszkanie 6 pokojów
Agios Tychonas, Cypr
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 320 m²
Welcome to this exquisite modern home, a three-level architectural marvel with breathtaking …
$14,961
za miesiąc
Mieszkanie 4 pokoi w Agios Tychonas, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Agios Tychonas, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 737 m²
A luxurious four bedroom plus one, Villa in the prestigious Agios Tychonas Hills is availabl…
$40,642
za miesiąc
Parametry nieruchomości w Koinoteta Agiou Tychona, Cypr

z Ogród
z Widok na góry
z Basen