  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Koinoteta Agiou Tychona
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Mieszkanie
  6. Widok na góry

Długoterminowy wynajem mieszkań i apartamentów z widokiem na góry w Koinoteta Agiou Tychona, Cypr

3 obiekty total found
Mieszkanie 2 pokoi w Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 86 m²
This beautiful, key-ready apartment is available for rent in the vibrant Agios Tychon – Tour…
$2,647
za miesiąc
Mieszkanie 2 pokoi w Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 85 m²
Seafront two bedroom apartment located in Agios Tychonas (tourist area) is available now. …
$3,484
za miesiąc
Mieszkanie 6 pokojów w Agios Tychonas, Cypr
Mieszkanie 6 pokojów
Agios Tychonas, Cypr
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 320 m²
Welcome to this exquisite modern home, a three-level architectural marvel with breathtaking …
$14,961
za miesiąc
Parametry nieruchomości w Koinoteta Agiou Tychona, Cypr

z Ogród
z Widok na morze
z Basen