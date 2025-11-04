Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Długoterminowy wynajem mieszkań i apartamentów z ogrodem w Koinoteta Agiou Tychona, Cypr

6 obiektów total found
Mieszkanie 5 pokojów w Agios Tychonas, Cypr
Mieszkanie 5 pokojów
Agios Tychonas, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 500 m²
This stunning, brand-new 5-bedroom detached villa is available for long-term rent in one of …
$12,659
za miesiąc
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 86 m²
This beautiful, key-ready apartment is available for rent in the vibrant Agios Tychon – Tour…
$2,647
za miesiąc
Zostaw prośbę
Mieszkanie 5 pokojów w Agios Tychonas, Cypr
Mieszkanie 5 pokojów
Agios Tychonas, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 431 m²
Lovely five bedroom villa in Agios Tychonas with swimming pool and sea view  is available no…
$9,290
za miesiąc
Zostaw prośbę
Mieszkanie 7 pokojów w Agios Tychonas, Cypr
Mieszkanie 7 pokojów
Agios Tychonas, Cypr
Sypialnie 7
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 480 m²
Available 7 bedrooms luxury villa in the prestigious area of Agios Tychonas 2 mins drive fr…
$6,967
za miesiąc
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Agios Tychonas, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Agios Tychonas, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 350 m²
A stunning, detached, and private villa in the exclusive area of Agios Tychonas, Limassol, w…
$6,387
za miesiąc
Zostaw prośbę
Mieszkanie 6 pokojów w Agios Tychonas, Cypr
Mieszkanie 6 pokojów
Agios Tychonas, Cypr
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 320 m²
Welcome to this exquisite modern home, a three-level architectural marvel with breathtaking …
$14,961
za miesiąc
Zostaw prośbę

Parametry nieruchomości w Koinoteta Agiou Tychona, Cypr

z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen