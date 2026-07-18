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Nieruchomości inwestycyjne na sprzedaż w Kiti, Cypr

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1 obiekt total found
Nieruchomości inwestycyjne 448 m² w Kiti, Cypr
Nieruchomości inwestycyjne 448 m²
Kiti, Cypr
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 448 m²
Oddzielony dwupiętrowy budynek z piwnicą w Κiti w dzielnicy Larnaca. Budynek składa się z dw…
$656,975
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