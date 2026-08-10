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Mieszkania nad morzem na sprzedaż w Jermasoja, Cypr

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65 obiektów total found
Mieszkanie 3 pokoi w Jermasoja, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 164 m²
Doświadcz szczytowego luksusu mieszkającego w tym wyjątkowym apartamencie z trzema sypialnia…
$968,050
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Mieszkanie 3 pokoi w Jermasoja, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 164 m²
Doświadcz szczytowego luksusu mieszkającego w tym wyjątkowym apartamencie z trzema sypialnia…
$968,050
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Jermasoja, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Jermasoja, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 106 m²
Piętro 3/4
Spacious, bright apartment with 2 bedrooms and 2 bathrooms. nodes on the 3rd floor, a four-s…
$522,544
VAT
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TekceTekce
Mieszkanie 2 pokoi w Jermasoja, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 97 m²
Na sprzedaż jest przestronny apartament w budowie, położony w południowo-po obszarze Germaso…
$375,162
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Mieszkanie 2 pokoi w Jermasoja, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 113 m²
Na sprzedaż jest przestronny apartament w budowie, położony w południowo-po obszarze Germaso…
$696,896
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Mieszkanie 2 pokoi w Jermasoja, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 94 m²
Luksusowa pierwsza linia 2 pokojowe mieszkanie + biuro, znajduje się w Potamos Germasogeias …
$1,61M
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Mieszkanie 2 pokoi w Jermasoja, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 135 m²
Ten wspaniały 2 sypialnia, 2 apartament łazienka znajduje się na Landmark budynku oferująceg…
$2,42M
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Mieszkanie 2 pokoi w Jermasoja, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 155 m²
Odkryj wywyższone życie w tym oszałamiającym luksusowym apartamencie w Germasogeia, gdzie no…
$760,363
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Mieszkanie 4 pokoi w Jermasoja, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 377 m²
Ten ekskluzywny boutique development, położony w prestiżowej dzielnicy Paniotis Germasogeia,…
$1,97M
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Mieszkanie 5 pokojów w Jermasoja, Cypr
Mieszkanie 5 pokojów
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 632 m²
Ta oszałamiająca willa z 5 sypialniami, położona w bardzo wysublimowanej dzielnicy Germasoge…
$5,76M
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Mieszkanie 2 pokoi w Jermasoja, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 116 m²
Na sprzedaż jest przestronny apartament w budowie, położony w południowo-po obszarze Germaso…
$885,400
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Mieszkanie 3 pokoi w Jermasoja, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 152 m²
Wejdź w nowoczesną elegancję wybrzeża z tym pięknie zaprojektowany apartament 3-pokojowe w G…
$864,207
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Mieszkanie 3 pokoi w Jermasoja, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 107 m²
Rzadka okazja, aby posiadać wspaniały Limassol beachfront nieruchomości w prestiżowym Dasoud…
$858,480
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Mieszkanie 2 pokoi w Jermasoja, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 82 m²
А oszałamiająca społeczność mieszkaniowa, która oferuje najlepsze z obu światów: spokój przy…
$437,882
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Mieszkanie 2 pokoi w Jermasoja, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Odkryj piękny odnowiony apartament z 2 sypialniami na sprzedaż w samym sercu Potamos Germaso…
$437,882
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Mieszkanie 4 pokoi w Jermasoja, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 377 m²
Położony w bardzo sought- after Paniotis obszarze Germasogeia, ta wyjątkowa czteropokojowa p…
$1,97M
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Mieszkanie 3 pokoi w Jermasoja, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 98 m²
Na sprzedaż jest wspaniały apartament położony w pożądanej okolicy Germasogeia. Spanning 98 …
$754,495
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Mieszkanie 2 pokoi w Jermasoja, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 109 m²
Jesteśmy zadowoleni, aby zaoferować ten premium parter 2-pokojowe mieszkanie w jednym z najb…
$510,925
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Mieszkanie 2 pokoi w Jermasoja, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 97 m²
Na sprzedaż jest przestronny apartament w budowie, położony w południowo-po obszarze Germaso…
$380,970
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Mieszkanie 2 pokoi w Jermasoja, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 97 m²
Na sprzedaż jest przestronny apartament w budowie, położony w południowo-po obszarze Germaso…
$375,162
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Mieszkanie 2 pokoi w Jermasoja, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 82 m²
А oszałamiająca społeczność mieszkaniowa, która oferuje najlepsze z obu światów: spokój przy…
$459,776
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Mieszkanie 2 pokoi w Jermasoja, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 113 m²
Na sprzedaż jest przestronny apartament w budowie, położony w południowo-po obszarze Germaso…
$696,896
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Mieszkanie 2 pokoi w Jermasoja, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 94 m²
Na sprzedaż jest przestronny apartament w budowie, położony w południowo-po obszarze Germaso…
$673,666
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Mieszkanie 2 pokoi w Jermasoja, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 82 m²
А oszałamiająca społeczność mieszkaniowa, która oferuje najlepsze z obu światów: spokój przy…
$437,882
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Mieszkanie 2 pokoi w Jermasoja, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 97 m²
Na sprzedaż jest przestronny apartament w budowie, położony w południowo-po obszarze Germaso…
$609,784
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Mieszkanie 2 pokoi w Jermasoja, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 97 m²
Na sprzedaż jest przestronny apartament w budowie, położony w południowo-po obszarze Germaso…
$609,784
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Mieszkanie 1 pokój w Jermasoja, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
А oszałamiająca społeczność mieszkaniowa, która oferuje najlepsze z obu światów: spokój przy…
$267,339
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Mieszkanie 2 pokoi w Jermasoja, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 91 m²
Exclusive penthouse for sale in Germasogeia Limassol z prywatnym basenem na dachu, widok na …
$667,697
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Mieszkanie 1 pokój w Jermasoja, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
А oszałamiająca społeczność mieszkaniowa, która oferuje najlepsze z obu światów: spokój przy…
$267,339
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Mieszkanie 2 pokoi w Jermasoja, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 109 m²
Jesteśmy zadowoleni, aby zaoferować ten premium parter 2-pokojowe mieszkanie w jednym z najb…
$510,925
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Realting.com
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