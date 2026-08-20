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Wille na sprzedaż w Fasoula Lemesou, Cypr

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2 obiekty total found
Willa w Fasoula Lemesou, Cypr
Willa
Fasoula Lemesou, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 200 m²
Bali House A - unikalny dom w Palodia, Limassol, gdzie zainspirowana Balią architektura spot…
$1,10M
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Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Willa w Limassol District, Cypr
Willa
Limassol District, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 400 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż: Ta oszałamiająca willa jest oferowana w projekcie w prestiżowej okolicy Ayios A…
$3,37M
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Parametry nieruchomości w Fasoula Lemesou, Cypr

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