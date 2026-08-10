Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Famagusta
  4. Mieszkania
  5. Kawalerka

Kawalerki na sprzedaż w Famagusta, Cypr

;
Kawalerka Usuwać
Wyczyść
2 obiekty total found
Kawalerka 2 pokoi w Famagusta, Cypr
Kawalerka 2 pokoi
Famagusta, Cypr
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
Piętro 3
Готовый блок в новом комплексе апартаментов и вилл в 50 м от собственного   пляжа, с действу…
$109,442
Zostaw prośbę
Kawalerka 1 pokój w Famagusta, Cypr
Kawalerka 1 pokój
Famagusta, Cypr
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
🌿 Resort- Styl życia z dotknięciem rzekiStudio i Duplexes na sprzedaż - Perfect for Living o…
$102,266
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Famagusta, Cypr

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się