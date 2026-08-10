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Nieruchomości inwestycyjne na sprzedaż w Famagusta, Cypr

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nieruchomości komercyjne
13
pomieszczenia biurowe
4
Nieruchomości inwestycyjne Usuwać
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2 obiekty total found
Nieruchomości inwestycyjne 275 m² w Paralimni, Cypr
Nieruchomości inwestycyjne 275 m²
Paralimni, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 275 m²
Ta nieruchomość odpowiada połowie powierzchni działki, która odnosi się do 2-piętrowego budy…
$424,967
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Nieruchomości inwestycyjne 5 230 m² w Paralimni, Cypr
Nieruchomości inwestycyjne 5 230 m²
Paralimni, Cypr
Powierzchnia 5 230 m²
Projekt ten to nowy, oszałamiający projekt położony w centrum Perneras turystycznego obszaru…
$17,71M
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