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Długoterminowy wynajem will z widokiem na morze w East Limassol Municiplaity, Cypr

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Demos Agiou Athanasiou
3
Jermasoja
6
Koinoteta Mouttagiakas
4
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1 obiekt total found
Willa 5 pokojów w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Willa 5 pokojów
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 400 m²
Do wynajęcia: Imponująca willa z 400 m2 powierzchni wewnętrznej, znajduje się w bardzo pożąd…
$4,339
za miesiąc
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Parametry nieruchomości w East Limassol Municiplaity, Cypr

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