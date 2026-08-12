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Długoterminowy wynajem will z widokiem na góry w East Limassol Municiplaity, Cypr

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Demos Agiou Athanasiou
5
Koinoteta Agiou Tychona
8
Jermasoja
12
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1 obiekt total found
Willa 6 pokojów w Agios Tychonas, Cypr
Willa 6 pokojów
Agios Tychonas, Cypr
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 320 m²
Zapraszamy do tego wykwintnego nowoczesnego domu, trzypoziomowego cudu architektonicznego z …
$16,063
za miesiąc
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Parametry nieruchomości w East Limassol Municiplaity, Cypr

z Ogród
z Widok na morze
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