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Długoterminowy wynajem domy z basenem w Demos Agiou Athanasiou, Cypr

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wille
3
1 obiekt total found
Dom 4 pokoi w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Dom 4 pokoi
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 4
Powierzchnia 254 m²
Na wynajem długoterminowy: przestronny dom w jednym z najbardziej pożądanych miejsc mieszkal…
$5,714
za miesiąc
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Agencja
John Taylor Cyprus
Języki komunikacji
English, Русский, Dutch
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Parametry nieruchomości w Demos Agiou Athanasiou, Cypr

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