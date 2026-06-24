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Długoterminowy wynajem domy z widokiem na morze w Demos Agiou Athanasiou, Cypr

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wille
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3 obiekty total found
Dom 4 pokoi w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Dom 4 pokoi
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 205 m²
Odkryj wyjątkową rodzinę mieszkającą w tym przestronnym 4-pokojowym umeblowanym domu położon…
$1,713
za miesiąc
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Willa 5 pokojów w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Willa 5 pokojów
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 400 m²
Do wynajęcia: Imponująca willa z 400 m2 powierzchni wewnętrznej, znajduje się w bardzo pożąd…
$4,339
za miesiąc
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Dom 4 pokoi w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Dom 4 pokoi
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 430 m²
Ten pięknie odnowiony obiekt znajduje się w obszarze Agios Athanasios, oferując wygodny dost…
$11,679
za miesiąc
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Parametry nieruchomości w Demos Agiou Athanasiou, Cypr

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