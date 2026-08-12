Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Mieszkania
  4. Bungalow
  5. Widok na góry

Bungalow w górach na sprzedaż w Cypr

;
Peyia
3
Chloraka
8
Koinoteta Chloraka
8
Koinoteta Talas
6
Bungalow Usuwać
Wyczyść
6 obiektów total found
Bungalow w Kathikas, Cypr
Bungalow
Kathikas, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 400 m²
Ta niesamowita willa znajduje się w idyllicznej miejscowości Kathikas w Pafos, Cypr. Ta 5 s…
$1,50M
Zostaw prośbę
Bungalow w Kallepeia, Cypr
Bungalow
Kallepeia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 92 m²
Na sprzedaż: Przytulny 3-Sypialnia Semi-Oddzielony Bungalow w Kallepia Village Położony w …
$195,827
Zostaw prośbę
Bungalow w Tala, Cypr
Bungalow
Tala, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Na sprzedaż: Ten uroczy bungalow odsprzedaży oferuje komfortowe życie w samym sercu Tali. Te…
$377,962
Zostaw prośbę
DD CO DEDD CO DE
Bungalow w Louvaras, Cypr
Bungalow
Louvaras, Cypr
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 250 m²
Odkryj ten wyjątkowy 6-pokojowy dom, położony w spokojnej miejscowości Louvaras, zaledwie ki…
$2,51M
Zostaw prośbę
Bungalow w Kathikas, Cypr
Bungalow
Kathikas, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 400 m²
Ta niesamowita willa znajduje się w idyllicznej miejscowości Kathikas w Pafos, Cypr. Ta 5 s…
$1,50M
Zostaw prośbę
Bungalow w Polis Chrysochous, Cypr
Bungalow
Polis Chrysochous, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 230 m²
Ten unikalny obiekt jest oddzielony bungalow, który cieszy się niezakłócone i panoramiczne w…
$1,59M
Zostaw prośbę

Parametry nieruchomości w Cypr

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się