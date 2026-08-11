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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Aradipu, Cypr

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2 obiekty total found
Mieszkanie 2 pokoi w Aradipu, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Aradipu, Cypr
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 97 m²
Piętro 2/3
For sale a double apartment in a complex under construction in the prestigious area of Aradi…
$183,079
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Willa 4 pokoi w Aradipu, Cypr
Willa 4 pokoi
Aradipu, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 370 m²
Liczba kondygnacji 2
Luxury villa for sale in Larnaca, located in a quiet area of the new AEK stadium, a few minu…
$940,502
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