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Mieszkania nad morzem na sprzedaż w Androlikou, Cypr

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2 obiekty total found
Mieszkanie 6 pokojów w Androlikou, Cypr
Mieszkanie 6 pokojów
Androlikou, Cypr
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 2
Luksusowy kompleks willi z bogatą infrastrukturą na pierwszej linii morza, Pafos, Cypr Ofer…
$2,29M
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Mieszkanie 5 pokojów w Androlikou, Cypr
Mieszkanie 5 pokojów
Androlikou, Cypr
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 210 m²
Liczba kondygnacji 2
Complex of luxury villas with a panoramic view of the sea, Paphos, Cyprus We offer a high-q…
$1,63M
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Parametry nieruchomości w Androlikou, Cypr

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z Taras
Tanie
Luksusowe
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