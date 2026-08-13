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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Agios Ioannis Pafou, Cypr

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1 obiekt total found
Mieszkanie 2 pokoi w Agios Ioannis Pafou, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Agios Ioannis Pafou, Cypr
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 102 m²
Piętro 2/5
For sale 2 bedroom apartment, in a project under construction in Limassol, in the area of Ag…
$319,080
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Parametry nieruchomości w Agios Ioannis Pafou, Cypr

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