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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Agioi Vavatsinias, Cypr

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2 obiekty total found
Mieszkanie 3 pokoi w Ayioi Vavatsinias, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Ayioi Vavatsinias, Cypr
Pokoje 3
Powierzchnia 148 m²
Mieszkanie z trzema sypialniami na sprzedaż w środkowej dzielnicy - w prowincji Limassol, o …
$430,997
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Mieszkanie 3 pokoi w Ayioi Vavatsinias, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Ayioi Vavatsinias, Cypr
Pokoje 3
Powierzchnia 148 m²
Mieszkanie z trzema sypialniami na sprzedaż w środkowej dzielnicy - w prowincji Limassol, o …
$435,430
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Parametry nieruchomości w Agioi Vavatsinias, Cypr

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