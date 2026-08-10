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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Agia Eirini Lefkosia, Cypr

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2 obiekty total found
Willa w Agia Eirini Lefkosia, Cypr
Willa
Agia Eirini Lefkosia, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 310 m²
Liczba kondygnacji 2
Piękny dom rodzinny z pięcioma sypialniami znajduje się w prestiżowej dzielnicy Kokkines zal…
$1,37M
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Willa w Agia Eirini Lefkosia, Cypr
Willa
Agia Eirini Lefkosia, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 300 m²
Ta 5 sypialna willa znajduje się w popularnej okolicy Kokkines, Ayia Napa.Wchodząc do tego p…
$871,433
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Parametry nieruchomości w Agia Eirini Lefkosia, Cypr

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