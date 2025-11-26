Kompleks mieszkalny Time Square 10 Ocean View

🌊 Morze, inwestycja i grabież są w jednym projekcie!

💎 Pierwsza linia oceanu - apartamenty klasy biznes z widokiem panoramicznym

🔥 10% zniżki na mieszkanie do końca listopada!

🏖 do 12% -14% rocznie w walucie

🏙️ Projekt

Time Square 10 Ocean View jest wielkim międzynarodowym projektem od dewelopera premium, lidera sprzedaży 2024.

📍Sihanoukville, Kambodża jest pierwszą linią Zatoki Tajlandzkiej, obszarem aktywnej turystyki i rozwoju infrastruktury.

Kompleks składa się z trzech wież, ponad 1300 apartamentów, przemyślanych układów, panoramicznych widoków oraz infrastruktury na poziomie 5 ″.

🏆 Zwycięzca międzynarodowych nagród w zakresie nieruchomości

📅 Czystość kompleksu - 2029

💸 Plan finansowy

1. Rezerwacja: $500

2. Wstępny wkład (20%):

3. 40% rata: - na 40 miesięcy

4. 40% saldo dostawy

💳 Ewentualna hipoteka za pozostałe 40% przez 10 lat przy 10% rocznie

🚩Znaczenie i dostępność wyjaśnić podczas stosowania

‼️Obiekt sprzedany o 90%, darmowe partie maleją każdego dnia

📈 Korzyści inwestycyjne

📊 Wzrost kosztów dostawy - z 1,316 dolarów / m2 do ~ 3,000 dolarów / m2

📈 Potencjał kapitałowy - ponad 80,000 dolarów

💵 Rentowność - 12- 14% rocznie

🏖 Wysoka płynność: 75% kompleksu sprzedanego w 3 miesiące

🌟 Poziom 5 ▼ Infrastruktura

🏝 Własna plaża

🏊‍♀️ Nieskończoność baseny z widokiem na ocean

💪 Fitness, yoga, SPA

🎬 Kino, kawiarnia, restauracje

👨‍💻 Współpraca, strefy wypoczynkowe

🎠 Place zabaw, park wodny

🚗 Zamknięty parking, dozorca, ochrona 24 / 7

✍️ Towarzyszenie transakcji

Pomogę ci:

🔹 Wybierz najlepszą opcję i napraw rabat

🔹 Sprawdź umowę i szczegóły prawne

🔹 Organizacja wyświetlania i konsultacji online

🔹 Złóż wniosek o ratę pod klucz lub hipotekę

📞 Napisz teraz - 10% zniżki jest ważne tylko do końca listopada!

Pobierz prezentację, obliczenia dochodów i przegląd wideo z mieszkania.