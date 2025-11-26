  1. Realting.com
Kompleks mieszkalny Time Square 10 Ocean View

Sihanoukville, Kambodża
od
$45,500
BTC
0.5412134
ETH
28.3673104
USDT
44 985.1450153
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
17
ID: 32943
ID: 32943
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 26.11.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Kambodża
  • Region / Państwo
    Khaet Preah Sihanouk
  • Okolica
    Preah Sihanouk Municipality
  • Miasto
    Sihanoukville

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Monolityczny
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2029
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    30

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Русский Русский

🌊 Morze, inwestycja i grabież są w jednym projekcie!

💎 Pierwsza linia oceanu - apartamenty klasy biznes z widokiem panoramicznym
🔥 10% zniżki na mieszkanie do końca listopada!
🏖 do 12% -14% rocznie w walucie

🏙️ Projekt

Time Square 10 Ocean View jest wielkim międzynarodowym projektem od dewelopera premium, lidera sprzedaży 2024.

📍Sihanoukville, Kambodża jest pierwszą linią Zatoki Tajlandzkiej, obszarem aktywnej turystyki i rozwoju infrastruktury.

Kompleks składa się z trzech wież, ponad 1300 apartamentów, przemyślanych układów, panoramicznych widoków oraz infrastruktury na poziomie 5 ″.
🏆 Zwycięzca międzynarodowych nagród w zakresie nieruchomości

📅 Czystość kompleksu - 2029
💸 Plan finansowy

1. Rezerwacja: $500
2. Wstępny wkład (20%):
3. 40% rata: - na 40 miesięcy
4. 40% saldo dostawy

💳 Ewentualna hipoteka za pozostałe 40% przez 10 lat przy 10% rocznie

🚩Znaczenie i dostępność wyjaśnić podczas stosowania

‼️Obiekt sprzedany o 90%, darmowe partie maleją każdego dnia

📈 Korzyści inwestycyjne

📊 Wzrost kosztów dostawy - z 1,316 dolarów / m2 do ~ 3,000 dolarów / m2
📈 Potencjał kapitałowy - ponad 80,000 dolarów
💵 Rentowność - 12- 14% rocznie
🏖 Wysoka płynność: 75% kompleksu sprzedanego w 3 miesiące

🌟 Poziom 5 ▼ Infrastruktura

🏝 Własna plaża
🏊‍♀️ Nieskończoność baseny z widokiem na ocean
💪 Fitness, yoga, SPA
🎬 Kino, kawiarnia, restauracje
👨‍💻 Współpraca, strefy wypoczynkowe
🎠 Place zabaw, park wodny
🚗 Zamknięty parking, dozorca, ochrona 24 / 7

✍️ Towarzyszenie transakcji

Pomogę ci:
🔹 Wybierz najlepszą opcję i napraw rabat
🔹 Sprawdź umowę i szczegóły prawne
🔹 Organizacja wyświetlania i konsultacji online
🔹 Złóż wniosek o ratę pod klucz lub hipotekę

📞 Napisz teraz - 10% zniżki jest ważne tylko do końca listopada!

Pobierz prezentację, obliczenia dochodów i przegląd wideo z mieszkania.

Udogodnienia w kompleksie
Mieszkania
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Cena mieszkania, USD
Mieszkania 1 pokój
Powierzchnia, m² 47.0
Cena za m², USD 1,236
Cena mieszkania, USD 58,086
Mieszkania 2 pokoi
Powierzchnia, m² 78.0 – 100.0
Cena za m², USD 1,048 – 1,175
Cena mieszkania, USD 91,665 – 104,805

Lokalizacja na mapie

Sihanoukville, Kambodża

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
