  1. Realting.com
  2. Kambodża
  3. Kompleks mieszkalny Time Square 9

Kompleks mieszkalny Time Square 9

Phnom Penh, Kambodża
od
$102,600
BTC
1.2204066
ETH
63.9667263
USDT
101 439.0302982
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
13
Zostawić wniosek
ID: 33099
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 24.12.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Kambodża
  • Region / Państwo
    Phnom Penh

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2029
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    35

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Русский Русский

🌆 Time Square 9 Premium Apartamenty w centrum Phnom Penh - Początek sprzedaży Wkrótce

Jeden z najbardziej oczekiwanych projektów w prestiżowej dzielnicy BKK1

💎 Rzadka okazja do wcześniejszego wejścia do projektu

📈 Wysoki potencjał inwestycyjny

📍 Lokalizacja 1 w stolicy Kambodży

🌍 Nadaje się dla cudzoziemców - jasny i przejrzysty model zakupu

⚠️ Sprzedaż wkrótce się zacznie. Istnieje pre- rezerwacja (pre- rezerwacja) teraz.

🔥 Kluczowe korzyści dla Kupującego

✅ Cena wejścia od 1.800 dolarów / m2 w samym sercu miasta

✅ Okręg prestiżowy BKK1 - konsekwentnie wysoki popyt na czynsz

✅ Nowy projekt architektoniczny klasy premium

✅ Nadaje się do życia, wynajmu i odsprzedaży

✅ Etap wczesny - najlepsze plany i warunki

🏡 Sugestie dotyczące mieszkań (punkty odniesienia)

🔹 Plac 1 sypialnia: od ~ 57 m2

🔹 2 sypialnie Powierzchnia: od ~ 75- 90 m2

🔹 3- 4 sypialnie / rezydencje rodzinne Kwadrat Rozszerzony format Cena: indywidualnie, w zależności od podłogi i widoku

🏙 O projekcie

• Nowoczesny kompleks mieszkalny wysokiego wzrostu

• Koncepcja architektoniczna o eleganckim charakterze

• Panoramiczne okna i przemyślane układy

• Premium Public Spaces

• Wysokie standardy budownictwa i zarządzania

Infrastruktura:

Rooftop- basen z widokiem panoramicznym

- Sky- lounge / saloniki

Odcinki fitness i wellness

- Zabezpieczenie i obsługa zegara okrągłego

- Obszary odpoczynku dla mieszkańców

📍 Lokalizacja - obszar BKK1

BKK1 jest najbardziej prestiżową i wysublimowaną dzielnicą Phnom Penh:

• Ambasady i organizacje międzynarodowe

• Restauracje, kawiarnie, butiki

• biura, centra biznesowe

• Międzynarodowe szkoły i usługi

• Wygodny dostęp do transportu

📈 Tutaj powstaje najbardziej płynny rynek wynajmu w mieście.

💼 Potencjał inwestycyjny

• Centralna lokalizacja z ograniczonym zaopatrzeniem

• Wysoki popyt ze strony zagranicznych i przedsiębiorstw

• Perspektywy wzrostu wartości w fazie budowy

• Nadaje się do wynajmu długoterminowego i krótkoterminowego

🤝 Wsparcie jest wliczone w koszt obiektu:

✔ Wybór apartamentów do budżetu i celu

✔ Ceny bieżące bezpośrednio od dewelopera

✔ Wsparcie transakcji "pod klucz"

✔ Doradztwo zakupu dla cudzoziemców

✔ Wsparcie po dokonaniu transakcji (leasing, odsprzedaż)

📞 Napisz teraz do: - dostać się na listę przed rejestracją - uzyskać układy i cenę początkową - ustalić najlepsze warunki przed oficjalnym rozpoczęciem sprzedaży

✨ Centrum Phnom Penh. Projekt Premium. Wczesne wejście.

Lokalizacja na mapie

Phnom Penh, Kambodża

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Sianukvil
Sihanoukville, Kambodża
od
$47,823
VAT
Zespół mieszkaniowy Time Square 10 Pre Sale
Sihanoukville, Kambodża
od
$43,000
Apartamentowiec Time
Sihanoukville, Kambodża
od
$43,197
VAT
Zespół mieszkaniowy Time Square 10 Ocean View
Sihanoukville, Kambodża
od
$45,500
Zespół mieszkaniowy Time Square 9
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
od
$50,000
Państwo przegląda
Kompleks mieszkalny Time Square 9
Phnom Penh, Kambodża
od
$102,600
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Zespół mieszkaniowy V cem preimusestvo pered standartnoj kvartiroj Dvuhsvetnye okna sozdaut osusenie prostranstva i vida nad gorodom kotorogo ne dast ni odina klassiceskaakvartira Dva urovna pozvolaut razdelit zony zilaa privatnaa cto delaet prozivanie bolee komfortnym Unikalnost formata na rynke Sianukvila takih predlozenij prakticeski net a znacit likvidnost i tempy rosta budut vyse Arendnyj spros klienty gotovye platit premialno vybiraut effektnye planirovki a ne tipovye kvadraty Uslovia maksimalno gibkie 20 pervonacalnyj vznos 40 rassrocka na 40 mesacev bez procentov 40 posle sdaci ili kredit u zastrojsika do 10 let Takim obrazom vhod minimalnyj a rezultat inoj uroven dohodnosti i kapitalizacii
Zespół mieszkaniowy V cem preimusestvo pered standartnoj kvartiroj Dvuhsvetnye okna sozdaut osusenie prostranstva i vida nad gorodom kotorogo ne dast ni odina klassiceskaakvartira Dva urovna pozvolaut razdelit zony zilaa privatnaa cto delaet prozivanie bolee komfortnym Unikalnost formata na rynke Sianukvila takih predlozenij prakticeski net a znacit likvidnost i tempy rosta budut vyse Arendnyj spros klienty gotovye platit premialno vybiraut effektnye planirovki a ne tipovye kvadraty Uslovia maksimalno gibkie 20 pervonacalnyj vznos 40 rassrocka na 40 mesacev bez procentov 40 posle sdaci ili kredit u zastrojsika do 10 let Takim obrazom vhod minimalnyj a rezultat inoj uroven dohodnosti i kapitalizacii
Zespół mieszkaniowy V cem preimusestvo pered standartnoj kvartiroj Dvuhsvetnye okna sozdaut osusenie prostranstva i vida nad gorodom kotorogo ne dast ni odina klassiceskaakvartira Dva urovna pozvolaut razdelit zony zilaa privatnaa cto delaet prozivanie bolee komfortnym Unikalnost formata na rynke Sianukvila takih predlozenij prakticeski net a znacit likvidnost i tempy rosta budut vyse Arendnyj spros klienty gotovye platit premialno vybiraut effektnye planirovki a ne tipovye kvadraty Uslovia maksimalno gibkie 20 pervonacalnyj vznos 40 rassrocka na 40 mesacev bez procentov 40 posle sdaci ili kredit u zastrojsika do 10 let Takim obrazom vhod minimalnyj a rezultat inoj uroven dohodnosti i kapitalizacii
Zespół mieszkaniowy V cem preimusestvo pered standartnoj kvartiroj Dvuhsvetnye okna sozdaut osusenie prostranstva i vida nad gorodom kotorogo ne dast ni odina klassiceskaakvartira Dva urovna pozvolaut razdelit zony zilaa privatnaa cto delaet prozivanie bolee komfortnym Unikalnost formata na rynke Sianukvila takih predlozenij prakticeski net a znacit likvidnost i tempy rosta budut vyse Arendnyj spros klienty gotovye platit premialno vybiraut effektnye planirovki a ne tipovye kvadraty Uslovia maksimalno gibkie 20 pervonacalnyj vznos 40 rassrocka na 40 mesacev bez procentov 40 posle sdaci ili kredit u zastrojsika do 10 let Takim obrazom vhod minimalnyj a rezultat inoj uroven dohodnosti i kapitalizacii
Zespół mieszkaniowy V cem preimusestvo pered standartnoj kvartiroj Dvuhsvetnye okna sozdaut osusenie prostranstva i vida nad gorodom kotorogo ne dast ni odina klassiceskaakvartira Dva urovna pozvolaut razdelit zony zilaa privatnaa cto delaet prozivanie bolee komfortnym Unikalnost formata na rynke Sianukvila takih predlozenij prakticeski net a znacit likvidnost i tempy rosta budut vyse Arendnyj spros klienty gotovye platit premialno vybiraut effektnye planirovki a ne tipovye kvadraty Uslovia maksimalno gibkie 20 pervonacalnyj vznos 40 rassrocka na 40 mesacev bez procentov 40 posle sdaci ili kredit u zastrojsika do 10 let Takim obrazom vhod minimalnyj a rezultat inoj uroven dohodnosti i kapitalizacii
Zespół mieszkaniowy V cem preimusestvo pered standartnoj kvartiroj Dvuhsvetnye okna sozdaut osusenie prostranstva i vida nad gorodom kotorogo ne dast ni odina klassiceskaakvartira Dva urovna pozvolaut razdelit zony zilaa privatnaa cto delaet prozivanie bolee komfortnym Unikalnost formata na rynke Sianukvila takih predlozenij prakticeski net a znacit likvidnost i tempy rosta budut vyse Arendnyj spros klienty gotovye platit premialno vybiraut effektnye planirovki a ne tipovye kvadraty Uslovia maksimalno gibkie 20 pervonacalnyj vznos 40 rassrocka na 40 mesacev bez procentov 40 posle sdaci ili kredit u zastrojsika do 10 let Takim obrazom vhod minimalnyj a rezultat inoj uroven dohodnosti i kapitalizacii
Batheay, Kambodża
od
$57,155
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2029
Liczba kondygnacji 39
Agencja
Риэлтор без границ
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Time
Apartamentowiec Time
Apartamentowiec Time
Apartamentowiec Time
Apartamentowiec Time
Pokaż wszystko Apartamentowiec Time
Apartamentowiec Time
Sihanoukville, Kambodża
od
$43,197
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 30
Opis projektu.Time Square 10 to trzy wieże mieszkalne na pierwszej linii plaży Otrec 1 w Sianoukville. Apartament z balkonem i widokiem na morze. Infrastruktura rekreacyjna 4 *. Wszystko jest organizowane przez dewelopera Megakim World Corroning Ltd z potwierdzoną reputacją, z rejestracją ni…
Agencja
Риэлтор без границ
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy V cem preimusestvo pered standartnoj kvartiroj Dvuhsvetnye okna sozdaut osusenie prostranstva i vi
Zespół mieszkaniowy V cem preimusestvo pered standartnoj kvartiroj Dvuhsvetnye okna sozdaut osusenie prostranstva i vi
Zespół mieszkaniowy V cem preimusestvo pered standartnoj kvartiroj Dvuhsvetnye okna sozdaut osusenie prostranstva i vi
Zespół mieszkaniowy V cem preimusestvo pered standartnoj kvartiroj Dvuhsvetnye okna sozdaut osusenie prostranstva i vi
Zespół mieszkaniowy V cem preimusestvo pered standartnoj kvartiroj Dvuhsvetnye okna sozdaut osusenie prostranstva i vi
Zespół mieszkaniowy V cem preimusestvo pered standartnoj kvartiroj Dvuhsvetnye okna sozdaut osusenie prostranstva i vi
Kambodża
od
$57,200
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2029
Liczba kondygnacji 39
Agencja
Риэлтор без границ
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się