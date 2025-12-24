Kompleks mieszkalny Time Square 9

🌆 Time Square 9 Premium Apartamenty w centrum Phnom Penh - Początek sprzedaży Wkrótce
Jeden z najbardziej oczekiwanych projektów w prestiżowej dzielnicy BKK1
💎 Rzadka okazja do wcześniejszego wejścia do projektu
📈 Wysoki potencjał inwestycyjny
📍 Lokalizacja 1 w stolicy Kambodży
🌍 Nadaje się dla cudzoziemców - jasny i przejrzysty model zakupu
⚠️ Sprzedaż wkrótce się zacznie. Istnieje pre- rezerwacja (pre- rezerwacja) teraz.
🔥 Kluczowe korzyści dla Kupującego
✅ Cena wejścia od 1.800 dolarów / m2 w samym sercu miasta
✅ Okręg prestiżowy BKK1 - konsekwentnie wysoki popyt na czynsz
✅ Nowy projekt architektoniczny klasy premium
✅ Nadaje się do życia, wynajmu i odsprzedaży
✅ Etap wczesny - najlepsze plany i warunki
🏡 Sugestie dotyczące mieszkań (punkty odniesienia)
🔹 Plac 1 sypialnia: od ~ 57 m2
🔹 2 sypialnie Powierzchnia: od ~ 75- 90 m2
🔹 3- 4 sypialnie / rezydencje rodzinne Kwadrat Rozszerzony format Cena: indywidualnie, w zależności od podłogi i widoku
🏙 O projekcie
• Nowoczesny kompleks mieszkalny wysokiego wzrostu
• Koncepcja architektoniczna o eleganckim charakterze
• Panoramiczne okna i przemyślane układy
• Premium Public Spaces
• Wysokie standardy budownictwa i zarządzania
Infrastruktura:
Rooftop- basen z widokiem panoramicznym
- Sky- lounge / saloniki
Odcinki fitness i wellness
- Zabezpieczenie i obsługa zegara okrągłego
- Obszary odpoczynku dla mieszkańców
📍 Lokalizacja - obszar BKK1
BKK1 jest najbardziej prestiżową i wysublimowaną dzielnicą Phnom Penh:
• Ambasady i organizacje międzynarodowe
• Restauracje, kawiarnie, butiki
• biura, centra biznesowe
• Międzynarodowe szkoły i usługi
• Wygodny dostęp do transportu
📈 Tutaj powstaje najbardziej płynny rynek wynajmu w mieście.
💼 Potencjał inwestycyjny
• Centralna lokalizacja z ograniczonym zaopatrzeniem
• Wysoki popyt ze strony zagranicznych i przedsiębiorstw
• Perspektywy wzrostu wartości w fazie budowy
• Nadaje się do wynajmu długoterminowego i krótkoterminowego
🤝 Wsparcie jest wliczone w koszt obiektu:
✔ Wybór apartamentów do budżetu i celu
✔ Ceny bieżące bezpośrednio od dewelopera
✔ Wsparcie transakcji "pod klucz"
✔ Doradztwo zakupu dla cudzoziemców
✔ Wsparcie po dokonaniu transakcji (leasing, odsprzedaż)
📞 Napisz teraz do: - dostać się na listę przed rejestracją - uzyskać układy i cenę początkową - ustalić najlepsze warunki przed oficjalnym rozpoczęciem sprzedaży
✨ Centrum Phnom Penh. Projekt Premium. Wczesne wejście.