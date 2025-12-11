Mieszkanie w nowym budynku Time

Opis projektu.
Time Square 10 to trzy wieże mieszkalne na pierwszej linii plaży Otrec 1 w Sianoukville. Apartament z balkonem i widokiem na morze. Infrastruktura rekreacyjna 4 *. Wszystko jest organizowane przez dewelopera Megakim World Corroning Ltd z potwierdzoną reputacją, z rejestracją nieruchomości w formacie Freehold. Projekt jest na etapie początkowym - wchodzisz po cenie minimalnej, przed rozpoczęciem głównego wzrostu.
Rodzaje apartamentów: 1 sypialnia + jadalnia
Własność: Certyfikat użytkowania na 50 + 50 lat
Termin: 2028.
Apartament w obiekcie w obiecującej lokalizacji w Kambodża
Infrastruktura:
Mieszkańcy i goście kompleksu mają dostęp do infrastruktury społecznej i rozrywkowej
Korzyści z inwestycji
1. Zakwaterowanie sezonowe
Idealne rozwiązanie na rodzinne wakacje w Azji Południowo-Wschodniej
Wszystkie niezbędne infrastruktury bez opuszczania kompleksu
2. Czynsze
Dzięki bogatej infrastrukturze turystycznej i stale rosnącemu przepływowi turystycznemu, w połączeniu z międzynarodową firmą zarządzającą, strategia wynajmu jest prosta i atrakcyjna.
3. Płynność składnika aktywów
Jedyny projekt z własnością, który zapewnia wysoką płynność wśród lokalnej ludności
5. Wzrost cen
Takie zintegrowane projekty są bardzo popularne w Kambodży i wykazują średni wzrost 2X na horyzoncie 5 lat.
