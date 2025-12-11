Mieszkanie w nowym budynku Time

Opis projektu.

Time Square 10 to trzy wieże mieszkalne na pierwszej linii plaży Otrec 1 w Sianoukville. Apartament z balkonem i widokiem na morze. Infrastruktura rekreacyjna 4 *. Wszystko jest organizowane przez dewelopera Megakim World Corroning Ltd z potwierdzoną reputacją, z rejestracją nieruchomości w formacie Freehold. Projekt jest na etapie początkowym - wchodzisz po cenie minimalnej, przed rozpoczęciem głównego wzrostu.

Rodzaje apartamentów: 1 sypialnia + jadalnia

Własność: Certyfikat użytkowania na 50 + 50 lat

Termin: 2028.

Apartament w obiekcie w obiecującej lokalizacji w Kambodża

Kompletna dokumentacja autoryzacji

Prawa własności dla cudzoziemców na okres 50 + lat

Preferencyjne traktowanie podatkowe osób fizycznych

Apartamenty są Turned- key

Różne raty do 4 lat

Infrastruktura:

Mieszkańcy i goście kompleksu mają dostęp do infrastruktury społecznej i rozrywkowej

Recepcja okrągłego zegara

Plac zabaw dla dzieci

Joga i sala medytacyjna z widokiem na morze

Sala sportowa 352 m2 z widokiem na morze

Parking własny

Basen Infiniti 495 m2

Obsługa hotelowa

Nadzór wideo

Pasek Open- air

Bezpieczeństwo okrągłego zegara

Zobacz salon na dachu

Poker room

Lounge cygara obszar

Kino

Sale konferencyjne

Korzyści z inwestycji

1. Zakwaterowanie sezonowe

Idealne rozwiązanie na rodzinne wakacje w Azji Południowo-Wschodniej

Wszystkie niezbędne infrastruktury bez opuszczania kompleksu

2. Czynsze

Dzięki bogatej infrastrukturze turystycznej i stale rosnącemu przepływowi turystycznemu, w połączeniu z międzynarodową firmą zarządzającą, strategia wynajmu jest prosta i atrakcyjna.

3. Płynność składnika aktywów

Jedyny projekt z własnością, który zapewnia wysoką płynność wśród lokalnej ludności

5. Wzrost cen

Takie zintegrowane projekty są bardzo popularne w Kambodży i wykazują średni wzrost 2X na horyzoncie 5 lat.

