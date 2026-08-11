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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Obwód Burgas, Bułgaria

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Nesebyr
127
Sweti Włas
124
Aheloy
17
Pomorie
17
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429 obiektów total found
Nieruchomości komercyjne 90 m² w Nesebyr, Bułgaria
Nieruchomości komercyjne 90 m²
Nesebyr, Bułgaria
Powierzchnia 90 m²
Piętro -1/4
dowód tożsamości 34353994Oferujemy przestronne pomieszczenia handlowe dla biura, sklepu lub …
$167,029
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Hotel 140 m² w Sweti Włas, Bułgaria
Hotel 140 m²
Sweti Włas, Bułgaria
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 140 m²
Opis przedmiotu: Villa Eva jest przytulny kompleks mieszkalny położony w uzdrowisku miasta S…
$346,272
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Nils Ott Real Estates
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Hotel 130 m² w Sweti Włas, Bułgaria
Hotel 130 m²
Sweti Włas, Bułgaria
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 130 m²
Opis przedmiotu: Sveti Vlas to piękny ośrodek wypoczynkowy we wschodniej Bułgarii, 10 km od …
$225,389
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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TekceTekce
Nieruchomości komercyjne 17 m² w Rawda, Bułgaria
Nieruchomości komercyjne 17 m²
Rawda, Bułgaria
Powierzchnia 17 m²
Piętro -1/6
dowód tożsamości 34349616Koszt: 20,000 EUR Powierzchnia całkowita: 16.86 m2 Podatek od wspar…
$23,038
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Hotel w Rawda, Bułgaria
Hotel
Rawda, Bułgaria
Opis przedmiotu: Hotel na sprzedaż w Ravda - bułgarskie wybrzeże Morza Czarnego Powierzchni…
$866,813
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Hotel 85 m² w Sweti Włas, Bułgaria
Hotel 85 m²
Sweti Włas, Bułgaria
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 85 m²
Opis przedmiotu: Saint Vlas to piękny ośrodek wypoczynkowy we wschodniej Bułgarii, położony …
$190,268
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Nieruchomości komercyjne 50 m² w Kosharitsa, Bułgaria
Nieruchomości komercyjne 50 m²
Kosharitsa, Bułgaria
Powierzchnia 50 m²
Piętro 1/2
Sala zakupowa w kompleksie "Chateau Si Breeze", 1. piętro, Kosharitsa, Bułgaria, # 34265710K…
$67,676
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Hotel 196 m² w Pomorie, Bułgaria
Hotel 196 m²
Pomorie, Bułgaria
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 196 m²
Opis przedmiotu: Pomorie jest jednym z najbardziej znanych bułgarskich ośrodków zdrowia i sp…
$408,074
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Hotel 60 m² w Kosharitsa, Bułgaria
Hotel 60 m²
Kosharitsa, Bułgaria
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Opis przedmiotu: Kompleks mieszkalny Sveti Nikola jest przytulny rozwój w malowniczej Koshar…
$64,818
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Hotel 110 m² w Sweti Włas, Bułgaria
Hotel 110 m²
Sweti Włas, Bułgaria
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 110 m²
Opis przedmiotu: Manastira 2 jest ekskluzywnym kompleksem mieszkalnym bezpośrednio nad morze…
$244,801
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Hotel 81 m² w Sweti Włas, Bułgaria
Hotel 81 m²
Sweti Włas, Bułgaria
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 81 m²
Opis przedmiotu: Idealne miejsce na wakacje. Osłaniona społeczność dla wszystkich grup wieko…
$130,747
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Hotel 61 m² w Burgas, Bułgaria
Hotel 61 m²
Burgas, Bułgaria
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 61 m²
Opis przedmiotu: Slaveykov jest jednym z najbardziej popularnych i dobrze rozwiniętych obsza…
$181,792
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Nieruchomości komercyjne 1 152 m² w Obzor, Bułgaria
Nieruchomości komercyjne 1 152 m²
Obzor, Bułgaria
Powierzchnia 1 152 m²
dowód tożsamości: 33889110Powierzchnia: 3,840 m kwLokalizacja: Przegląd, Bourgas regionKateg…
$87,661
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Lokale użytkowe w kurorcie Słoneczny Brzeg w Nesebyr, Bułgaria
Lokale użytkowe w kurorcie Słoneczny Brzeg
Nesebyr, Bułgaria
Pokoje 1
Powierzchnia 41 m²
Piętro 1/6
Oferujemy przestronny lokal użytkowy w kurorcie Słoneczny Brzeg. Nieruchomość o powierzch…
$117,901
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Nieruchomości komercyjne 6 013 m² w Tankovo, Bułgaria
Nieruchomości komercyjne 6 013 m²
Tankovo, Bułgaria
Powierzchnia 6 013 m²
Plac gruntu w UIP w obszarze Boruny, wsi Tynkovo, społeczności Nessebar, # 34243275 Cena: 28…
$327,916
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Hotel 107 m² w Sweti Włas, Bułgaria
Hotel 107 m²
Sweti Włas, Bułgaria
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 107 m²
Opis przedmiotu: Sun Coast to nowoczesny kompleks mieszkalny położony w jednym z najbardziej…
$161,866
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Hotel 90 m² w Nesebyr, Bułgaria
Hotel 90 m²
Nesebyr, Bułgaria
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Opis przedmiotu: Barco Del Sol jest kompleks mieszkalny w stylu resort znajduje się w centru…
$83,262
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Hotel 67 m² w Burgas, Bułgaria
Hotel 67 m²
Burgas, Bułgaria
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 67 m²
Opis przedmiotu: Slaveykov jest jednym z najnowocześniejszych, najlepiej wyposażonych i najb…
$200,402
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Nieruchomości komercyjne 12 m² w Rawda, Bułgaria
Nieruchomości komercyjne 12 m²
Rawda, Bułgaria
Powierzchnia 12 m²
Liczba kondygnacji 6
dowód tożsamości 34313732 Koszt: 22,000 euro Powierzchnia całkowita: 12 metrów kwadratowych …
$25,394
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Hotel 60 m² w Sweti Włas, Bułgaria
Hotel 60 m²
Sweti Włas, Bułgaria
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Opis przedmiotu: Chateau Nessebar to przytulny kompleks mieszkalny położony w wyłącznej okol…
$112,875
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Hotel 72 m² w Sweti Włas, Bułgaria
Hotel 72 m²
Sweti Włas, Bułgaria
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 72 m²
Opis przedmiotu: Apartament z 1 sypialnią w kompleksie Green Fort, Sveti Vlas Z widokiem na …
$122,250
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Hotel 165 m² w Pomorie, Bułgaria
Hotel 165 m²
Pomorie, Bułgaria
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 165 m²
Opis przedmiotu: Sunset Resort to wspaniały kurort najwyższej klasy. Znajduje się bezpośredn…
$119,899
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Nieruchomości komercyjne 494 m² w Sweti Włas, Bułgaria
Nieruchomości komercyjne 494 m²
Sweti Włas, Bułgaria
Powierzchnia 494 m²
Piętro -1/1
dowód tożsamości 33472302 Cena: 127,800 euro. Lokalizacja: Intsaraki 2, Sveti Vlas, region. …
$112,543
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Nieruchomości komercyjne w Pomorie, Bułgaria
Nieruchomości komercyjne
Pomorie, Bułgaria
Opis przedmiotu: Oferujemy podziemny parking dla 2 samochodów w centrum Pomorii, Bułgaria. E…
$46,048
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Hotel 125 m² w Sweti Włas, Bułgaria
Hotel 125 m²
Sweti Włas, Bułgaria
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 125 m²
Opis przedmiotu: Villa Florence to elegancki, ekskluzywny kompleks mieszkalny położony w jed…
$411,365
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Hotel 155 m² w Nesebyr, Bułgaria
Hotel 155 m²
Nesebyr, Bułgaria
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 155 m²
Opis przedmiotu: Almond Hill Villas to przytulny, strzeżony kompleks willi położony w malown…
$225,945
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Hotel 780 m² w Primorsko, Bułgaria
Hotel 780 m²
Primorsko, Bułgaria
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 780 m²
Piętro 5/5
# 26613082 Oferujemy 5-piętrowy hotel w cichej i malowniczej lokalizacji na wybrzeżu Morza C…
$634,858
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Hotel 55 m² w Sweti Włas, Bułgaria
Hotel 55 m²
Sweti Włas, Bułgaria
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Opis przedmiotu: Oferujemy jasny jednopokojowy apartament z widokiem na dziedziniec w komple…
$63,847
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Hotel 132 m² w Burgas, Bułgaria
Hotel 132 m²
Burgas, Bułgaria
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 132 m²
Opis przedmiotu: Banevo to cicha i zielona dzielnica mieszkalna w Burgas, położona u podnóża…
$210,466
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Lokale gastronomiczne 187 m² w Nesebyr, Bułgaria
Lokale gastronomiczne 187 m²
Nesebyr, Bułgaria
Powierzchnia 187 m²
$421,438
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Typy nieruchomości w Obwód Burgas.

restauracje
hotele
pomieszczenia biurowe
nieruchomości inwestycyjne
sklepy
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