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Hotele na sprzedaż w Obwód Burgas, Bułgaria

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Nesebyr
96
Sweti Włas
109
Aheloy
13
Pomorie
10
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296 obiektów total found
Hotel 140 m² w Sweti Włas, Bułgaria
Hotel 140 m²
Sweti Włas, Bułgaria
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 140 m²
Opis przedmiotu: Villa Eva jest przytulny kompleks mieszkalny położony w uzdrowisku miasta S…
$346,272
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Nils Ott Real Estates
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Hotel 130 m² w Sweti Włas, Bułgaria
Hotel 130 m²
Sweti Włas, Bułgaria
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 130 m²
Opis przedmiotu: Sveti Vlas to piękny ośrodek wypoczynkowy we wschodniej Bułgarii, 10 km od …
$225,389
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Nils Ott Real Estates
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Hotel w Rawda, Bułgaria
Hotel
Rawda, Bułgaria
Opis przedmiotu: Hotel na sprzedaż w Ravda - bułgarskie wybrzeże Morza Czarnego Powierzchni…
$866,813
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Nils Ott Real Estates
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TekceTekce
Hotel 85 m² w Sweti Włas, Bułgaria
Hotel 85 m²
Sweti Włas, Bułgaria
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 85 m²
Opis przedmiotu: Saint Vlas to piękny ośrodek wypoczynkowy we wschodniej Bułgarii, położony …
$190,268
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Nils Ott Real Estates
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Hotel 196 m² w Pomorie, Bułgaria
Hotel 196 m²
Pomorie, Bułgaria
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 196 m²
Opis przedmiotu: Pomorie jest jednym z najbardziej znanych bułgarskich ośrodków zdrowia i sp…
$408,074
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Hotel 60 m² w Kosharitsa, Bułgaria
Hotel 60 m²
Kosharitsa, Bułgaria
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Opis przedmiotu: Kompleks mieszkalny Sveti Nikola jest przytulny rozwój w malowniczej Koshar…
$64,818
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Hotel 110 m² w Sweti Włas, Bułgaria
Hotel 110 m²
Sweti Włas, Bułgaria
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 110 m²
Opis przedmiotu: Manastira 2 jest ekskluzywnym kompleksem mieszkalnym bezpośrednio nad morze…
$244,801
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Nils Ott Real Estates
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Hotel 81 m² w Sweti Włas, Bułgaria
Hotel 81 m²
Sweti Włas, Bułgaria
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 81 m²
Opis przedmiotu: Idealne miejsce na wakacje. Osłaniona społeczność dla wszystkich grup wieko…
$130,747
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Hotel 61 m² w Burgas, Bułgaria
Hotel 61 m²
Burgas, Bułgaria
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 61 m²
Opis przedmiotu: Slaveykov jest jednym z najbardziej popularnych i dobrze rozwiniętych obsza…
$181,792
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Hotel 107 m² w Sweti Włas, Bułgaria
Hotel 107 m²
Sweti Włas, Bułgaria
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 107 m²
Opis przedmiotu: Sun Coast to nowoczesny kompleks mieszkalny położony w jednym z najbardziej…
$161,866
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Hotel 90 m² w Nesebyr, Bułgaria
Hotel 90 m²
Nesebyr, Bułgaria
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Opis przedmiotu: Barco Del Sol jest kompleks mieszkalny w stylu resort znajduje się w centru…
$83,262
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Hotel 67 m² w Burgas, Bułgaria
Hotel 67 m²
Burgas, Bułgaria
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 67 m²
Opis przedmiotu: Slaveykov jest jednym z najnowocześniejszych, najlepiej wyposażonych i najb…
$200,402
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Hotel 60 m² w Sweti Włas, Bułgaria
Hotel 60 m²
Sweti Włas, Bułgaria
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Opis przedmiotu: Chateau Nessebar to przytulny kompleks mieszkalny położony w wyłącznej okol…
$112,875
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Hotel 72 m² w Sweti Włas, Bułgaria
Hotel 72 m²
Sweti Włas, Bułgaria
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 72 m²
Opis przedmiotu: Apartament z 1 sypialnią w kompleksie Green Fort, Sveti Vlas Z widokiem na …
$122,250
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Nils Ott Real Estates
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Hotel 165 m² w Pomorie, Bułgaria
Hotel 165 m²
Pomorie, Bułgaria
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 165 m²
Opis przedmiotu: Sunset Resort to wspaniały kurort najwyższej klasy. Znajduje się bezpośredn…
$119,899
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Hotel 125 m² w Sweti Włas, Bułgaria
Hotel 125 m²
Sweti Włas, Bułgaria
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 125 m²
Opis przedmiotu: Villa Florence to elegancki, ekskluzywny kompleks mieszkalny położony w jed…
$411,365
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Nils Ott Real Estates
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Hotel 155 m² w Nesebyr, Bułgaria
Hotel 155 m²
Nesebyr, Bułgaria
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 155 m²
Opis przedmiotu: Almond Hill Villas to przytulny, strzeżony kompleks willi położony w malown…
$225,945
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Nils Ott Real Estates
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Hotel 780 m² w Primorsko, Bułgaria
Hotel 780 m²
Primorsko, Bułgaria
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 780 m²
Piętro 5/5
# 26613082 Oferujemy 5-piętrowy hotel w cichej i malowniczej lokalizacji na wybrzeżu Morza C…
$634,858
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Hotel 55 m² w Sweti Włas, Bułgaria
Hotel 55 m²
Sweti Włas, Bułgaria
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Opis przedmiotu: Oferujemy jasny jednopokojowy apartament z widokiem na dziedziniec w komple…
$63,847
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Nils Ott Real Estates
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Hotel 132 m² w Burgas, Bułgaria
Hotel 132 m²
Burgas, Bułgaria
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 132 m²
Opis przedmiotu: Banevo to cicha i zielona dzielnica mieszkalna w Burgas, położona u podnóża…
$210,466
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Nils Ott Real Estates
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Hotel 41 m² w Sweti Włas, Bułgaria
Hotel 41 m²
Sweti Włas, Bułgaria
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 41 m²
Opis przedmiotu: Przedstawiamy Państwu ekskluzywny nowy kompleks rozwoju Sorento Sole Mar w …
$93,364
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Hotel 113 m² w Sweti Włas, Bułgaria
Hotel 113 m²
Sweti Włas, Bułgaria
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 113 m²
Opis przedmiotu: W kompleksie Messambria Fort, położonym bezpośrednio nad morzem w kurorcie …
$219,243
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Nils Ott Real Estates
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Hotel 90 m² w Sweti Włas, Bułgaria
Hotel 90 m²
Sweti Włas, Bułgaria
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Opis przedmiotu: Ipanema Beach to luksusowy kompleks bezpośrednio nad morzem w kurorcie Svet…
$219,632
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Hotel 21 m² w Nesebyr, Bułgaria
Hotel 21 m²
Nesebyr, Bułgaria
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 21 m²
Opis przedmiotu: Sunny Beach jest popularnym miejscem wypoczynku w samym sercu Morza Czarneg…
$42,875
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Hotel 39 m² w Nesebyr, Bułgaria
Hotel 39 m²
Nesebyr, Bułgaria
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 39 m²
Opis przedmiotu: Cascadas Family Resort jest jednym z najbardziej prestiżowych i największyc…
$90,388
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Hotel 92 m² w Aheloy, Bułgaria
Hotel 92 m²
Aheloy, Bułgaria
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 92 m²
Opis przedmiotu: 🏡 Trzypokojowe mieszkanie (155 m ²) z widokiem na morze w Midia Resort, Ahe…
$125,678
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Hotel 40 m² w Nesebyr, Bułgaria
Hotel 40 m²
Nesebyr, Bułgaria
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Opis przedmiotu: Sunny Beach jest największym i najbardziej popularnym ośrodkiem wypoczynkow…
$70,223
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Nils Ott Real Estates
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Hotel 57 m² w Nesebyr, Bułgaria
Hotel 57 m²
Nesebyr, Bułgaria
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 57 m²
Opis przedmiotu: Kompleks mieszkalny Fort Noks charakteryzuje się dobrze utrzymanymi, ogrodz…
$105,819
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Hotel 82 m² w Pomorie, Bułgaria
Hotel 82 m²
Pomorie, Bułgaria
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 82 m²
Opis przedmiotu: W pełni umeblowane 2-pokojowe mieszkanie w Sought- after Sunset Resort w Po…
$97,004
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Hotel 59 m² w Aheloy, Bułgaria
Hotel 59 m²
Aheloy, Bułgaria
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 59 m²
Opis przedmiotu: Chateau Aheloy to nowoczesny kompleks mieszkalny położony w spokojnej okoli…
$88,312
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Typy nieruchomości w Obwód Burgas.

nieruchomości komercyjne
restauracje
pomieszczenia biurowe
nieruchomości inwestycyjne
sklepy
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