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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Aheloy, Bułgaria

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hotele
13
17 obiektów total found
Hotel 50 m² w Aheloy, Bułgaria
Hotel 50 m²
Aheloy, Bułgaria
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Opis przedmiotu: Marina Cape Residential Complex, Aheloy Marina Przylądek jest jednym z naj…
$68,554
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Nils Ott Real Estates
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Hotel 38 m² w Aheloy, Bułgaria
Hotel 38 m²
Aheloy, Bułgaria
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 38 m²
Opis przedmiotu: Midia Resort to rozrzucający się kompleks mieszkalny i wypoczynkowy położon…
$81,645
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Nils Ott Real Estates
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Hotel 43 m² w Aheloy, Bułgaria
Hotel 43 m²
Aheloy, Bułgaria
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 43 m²
Opis przedmiotu: Winnice - Muscat jest jednym z budynków w ekskluzywnym kompleksie mieszkaln…
$69,155
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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TekceTekce
Nieruchomości komercyjne 3 085 m² w Aheloy, Bułgaria
Nieruchomości komercyjne 3 085 m²
Aheloy, Bułgaria
Powierzchnia 3 085 m²
dowód tożsamości 33347146 Powierzchnia: 3085 m2. Lokalizacja: region Burgas, ogółem. Pomorie…
$28,280
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Hotel 92 m² w Aheloy, Bułgaria
Hotel 92 m²
Aheloy, Bułgaria
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 92 m²
Opis przedmiotu: 🏡 Trzypokojowe mieszkanie (155 m ²) z widokiem na morze w Midia Resort, Ahe…
$125,678
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Hotel 95 m² w Aheloy, Bułgaria
Hotel 95 m²
Aheloy, Bułgaria
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 95 m²
Opis przedmiotu: Kompleks wypoczynkowy Midia Grand Resort w Aheloy został zbudowany w 2005 r…
$145,460
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Hotel 49 m² w Aheloy, Bułgaria
Hotel 49 m²
Aheloy, Bułgaria
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 49 m²
Opis przedmiotu: Marina Przylądek jest jednym z największych i najbardziej znanych kompleksó…
$68,554
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Hotel 95 m² w Aheloy, Bułgaria
Hotel 95 m²
Aheloy, Bułgaria
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 95 m²
Opis przedmiotu: Midia Resort (często nazywany także Midia Family Resort) to duży kompleks w…
$142,737
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Nieruchomości komercyjne 2 007 m² w Aheloy, Bułgaria
Nieruchomości komercyjne 2 007 m²
Aheloy, Bułgaria
Powierzchnia 2 007 m²
dowód tożsamości 33293676Oferujemy na sprzeda? piêkny dzia? ka regulacji, Akheloy, obszar Ba…
$128,126
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Nieruchomości komercyjne 7 653 m² w Aheloy, Bułgaria
Nieruchomości komercyjne 7 653 m²
Aheloy, Bułgaria
Powierzchnia 7 653 m²
dowód tożsamości 33045692Powierzchnia: 7653 m2. Lokalizacja: region Burgas, ogółem. Pomorie,…
$490,803
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Hotel 63 m² w Aheloy, Bułgaria
Hotel 63 m²
Aheloy, Bułgaria
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 63 m²
Opis przedmiotu: Chateau Aheloy 3 to nowoczesny, strzeżony kompleks mieszkalny położony w sp…
$77,295
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Hotel 180 m² w Aheloy, Bułgaria
Hotel 180 m²
Aheloy, Bułgaria
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 180 m²
Opis przedmiotu: Oferujemy w pełni umeblowaną willę z trzema sypialniami i prywatnym basenem…
$300,318
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Hotel 78 m² w Aheloy, Bułgaria
Hotel 78 m²
Aheloy, Bułgaria
Sypialnie 1
Powierzchnia 78 m²
Objektbeschreibung: Modern complex for business and leisure Sole Mar The complex offers a w…
$155,683
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Hotel 95 m² w Aheloy, Bułgaria
Hotel 95 m²
Aheloy, Bułgaria
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 95 m²
Opis przedmiotu: The Midia Grand Resort / Midia Kompleks jest dużym kompleksem apartamentowy…
$146,460
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Nieruchomości komercyjne 4 700 m² w Aheloy, Bułgaria
Nieruchomości komercyjne 4 700 m²
Aheloy, Bułgaria
Powierzchnia 4 700 m²
# 27241226 Grunty w Aheloy na pierwszej linii morza (z gotowym projektem i pozwoleniami).Pla…
$723,392
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Hotel 59 m² w Aheloy, Bułgaria
Hotel 59 m²
Aheloy, Bułgaria
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 59 m²
Opis przedmiotu: Chateau Aheloy to nowoczesny kompleks mieszkalny położony w spokojnej okoli…
$88,312
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Nils Ott Real Estates
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Hotel 91 m² w Aheloy, Bułgaria
Hotel 91 m²
Aheloy, Bułgaria
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 91 m²
Opis przedmiotu: Winnice Panorama to nowoczesny, strzeżony zabudowa mieszkalna klasy high-en…
$146,529
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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