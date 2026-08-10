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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Nesebar, Bułgaria

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Sweti Włas
124
Obzor
6
323 obiekty total found
Hotel 130 m² w Sweti Włas, Bułgaria
Hotel 130 m²
Sweti Włas, Bułgaria
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 130 m²
Opis przedmiotu: Sveti Vlas to piękny ośrodek wypoczynkowy we wschodniej Bułgarii, 10 km od …
$225,389
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Nils Ott Real Estates
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Nieruchomości komercyjne 90 m² w Nesebyr, Bułgaria
Nieruchomości komercyjne 90 m²
Nesebyr, Bułgaria
Powierzchnia 90 m²
Piętro -1/4
dowód tożsamości 34353994Oferujemy przestronne pomieszczenia handlowe dla biura, sklepu lub …
$167,029
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Nieruchomości komercyjne 50 m² w Kosharitsa, Bułgaria
Nieruchomości komercyjne 50 m²
Kosharitsa, Bułgaria
Powierzchnia 50 m²
Piętro 1/2
Sala zakupowa w kompleksie "Chateau Si Breeze", 1. piętro, Kosharitsa, Bułgaria, # 34265710K…
$67,676
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TekceTekce
Hotel 85 m² w Sweti Włas, Bułgaria
Hotel 85 m²
Sweti Włas, Bułgaria
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 85 m²
Opis przedmiotu: Saint Vlas to piękny ośrodek wypoczynkowy we wschodniej Bułgarii, położony …
$190,268
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Nils Ott Real Estates
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Hotel w Rawda, Bułgaria
Hotel
Rawda, Bułgaria
Opis przedmiotu: Hotel na sprzedaż w Ravda - bułgarskie wybrzeże Morza Czarnego Powierzchni…
$866,813
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Nils Ott Real Estates
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Nieruchomości komercyjne 17 m² w Rawda, Bułgaria
Nieruchomości komercyjne 17 m²
Rawda, Bułgaria
Powierzchnia 17 m²
Piętro -1/6
dowód tożsamości 34349616Koszt: 20,000 EUR Powierzchnia całkowita: 16.86 m2 Podatek od wspar…
$23,038
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Hotel 65 m² w Sweti Włas, Bułgaria
Hotel 65 m²
Sweti Włas, Bułgaria
Sypialnie 1
Powierzchnia 65 m²
Opis przedmiotu: Oferujemy na sprzedaż dwupokojowe mieszkanie w cudownym kompleksie "Imperiy…
$143,878
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Hotel 88 m² w Nesebyr, Bułgaria
Hotel 88 m²
Nesebyr, Bułgaria
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 88 m²
Opis przedmiotu: Nowoczesny kompleks mieszkalny w samym sercu kurortu wypoczynkowego Sunny B…
$161,166
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Hotel 91 m² w Rawda, Bułgaria
Hotel 91 m²
Rawda, Bułgaria
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 91 m²
Opis przedmiotu: Ravda Park 2 to nowoczesny kompleks mieszkalny położony w cichej i przytuln…
$137,053
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Hotel 1 200 m² w Nesebyr, Bułgaria
Hotel 1 200 m²
Nesebyr, Bułgaria
Pokoje 26
Sypialnie 26
Liczba łazienek 26
Powierzchnia 1 200 m²
Liczba kondygnacji 4
Hotel z 26 Jednostkami i basenem, Nessebar - 800 m od plaży Mamy przyjemność zaoferować na s…
$1,00M
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
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Sklep 45 m² w Nesebyr, Bułgaria
Sklep 45 m²
Nesebyr, Bułgaria
Powierzchnia 45 m²
Piętro -1/4
dowód tożsamości 33624308 Powierzchnia całkowita: 45 m kw.Koszt 83,400 euro (VAT nie jest in…
$91,189
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Hotel 90 m² w Sweti Włas, Bułgaria
Hotel 90 m²
Sweti Włas, Bułgaria
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Opis przedmiotu: Ipanema Beach to luksusowy kompleks bezpośrednio nad morzem w kurorcie Svet…
$219,632
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Nieruchomości komercyjne 3 703 m² w Nesebyr, Bułgaria
Nieruchomości komercyjne 3 703 m²
Nesebyr, Bułgaria
Powierzchnia 3 703 m²
# 28128076 Oferujemy na sprzeda? piêkny dzia? ka ze statusem pastwiska w miejscowości Koshar…
$234,070
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Nieruchomości komercyjne 3 000 m² w Nesebyr, Bułgaria
Nieruchomości komercyjne 3 000 m²
Nesebyr, Bułgaria
Powierzchnia 3 000 m²
Piętro -1
# 33043654Kwadrat: 3000 m2. Cena: 116,700 euroSystem płatności:5000 eurodepozytu100% przy po…
$132,763
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Hotel 67 m² w Sweti Włas, Bułgaria
Hotel 67 m²
Sweti Włas, Bułgaria
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 67 m²
Opis przedmiotu: Royal Bay - Opis własności Royal Bay jest nowoczesnym kompleksem mieszkaln…
$122,962
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Nils Ott Real Estates
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Hotel 41 m² w Sweti Włas, Bułgaria
Hotel 41 m²
Sweti Włas, Bułgaria
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 41 m²
Opis przedmiotu: Villa Margarita, nowy budynek mieszkalny bez opłat konserwacyjnych u podnóż…
$53,727
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Hotel 43 m² w Sweti Włas, Bułgaria
Hotel 43 m²
Sweti Włas, Bułgaria
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 43 m²
Opis przedmiotu: Domus (Domus / Domus Extra) to nowoczesny kompleks mieszkalny położony w ku…
$92,092
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Pomieszczenie biurowe 42 m² w Nesebyr, Bułgaria
Pomieszczenie biurowe 42 m²
Nesebyr, Bułgaria
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 42 m²
Piętro 1/6
Nowoczesne biuro - Vigo Panorama Complex, Nessebar Z przyjemnością oferujemy na sprzedaż now…
$128,300
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
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Hotel 65 m² w Nesebyr, Bułgaria
Hotel 65 m²
Nesebyr, Bułgaria
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Opis przedmiotu: Jest to nowoczesny kompleks mieszkalny w ośrodku wypoczynkowym Sunny Beach,…
$95,872
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Hotel 65 m² w Sweti Włas, Bułgaria
Hotel 65 m²
Sweti Włas, Bułgaria
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Opis przedmiotu: Kompleks oferuje swoim mieszkańcom i gościom szereg udogodnień, w tym kilka…
$328,216
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Nieruchomości komercyjne 1 126 m² w Kosharitsa, Bułgaria
Nieruchomości komercyjne 1 126 m²
Kosharitsa, Bułgaria
Powierzchnia 1 126 m²
Piętro -1
# 28672372 W miejscowości Kosharitsa oferowana jest na sprzedaż piękna dzia ³ ka w zakresie …
$28,441
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Hotel 53 m² w Sweti Włas, Bułgaria
Hotel 53 m²
Sweti Włas, Bułgaria
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 53 m²
Opis przedmiotu: Kompleks Arthura jest jednym z najbardziej ekskluzywnych zabudowy mieszkaln…
$152,919
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Nieruchomości komercyjne 9 680 m² w Tankovo, Bułgaria
Nieruchomości komercyjne 9 680 m²
Tankovo, Bułgaria
Powierzchnia 9 680 m²
# 30689684Oferujemy dzia? ki przeznaczone do budowy bazy magazynowej.Cena: 435,600 euroLokal…
$502,808
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Nieruchomości komercyjne 160 m² w Nesebyr, Bułgaria
Nieruchomości komercyjne 160 m²
Nesebyr, Bułgaria
Powierzchnia 160 m²
Piętro 1/1
dowód tożsamości 33850186 Cena: 185 000 euro. Lokalizacja: Nessebar Powierzchnia całkowita: …
$213,543
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Nieruchomości komercyjne 743 m² w Tankovo, Bułgaria
Nieruchomości komercyjne 743 m²
Tankovo, Bułgaria
Powierzchnia 743 m²
# 33355366 Piękna dzia? ka jest oferowana na sprzeda? w regulacji w c.Tynkovo, ca? kowicie. …
$48,480
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Hotel 1 345 m² w Nesebyr, Bułgaria
Hotel 1 345 m²
Nesebyr, Bułgaria
Pokoje 55
Sypialnie 45
Liczba łazienek 45
Powierzchnia 1 345 m²
Liczba kondygnacji 3
Hotel Section for Sale; Royal Central Hotel, Sunny Beach - Prime Investment Opportunity IBG …
$1,59M
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
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Nieruchomości komercyjne 496 m² w Kosharitsa, Bułgaria
Nieruchomości komercyjne 496 m²
Kosharitsa, Bułgaria
Powierzchnia 496 m²
# 34018384Powierzchnia: 495 m2Cena: 38,500 euroPołożenie: obszar Gürgenlik, wieś Kosharitsa,…
$37,542
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Hotel 59 m² w Sweti Włas, Bułgaria
Hotel 59 m²
Sweti Włas, Bułgaria
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 59 m²
Opis przedmiotu: Kompleks wypoczynkowy Vista Del Mar 2 jest nowoczesnym mieszkaniem w ośrodk…
$85,531
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Hotel 44 m² w Nesebyr, Bułgaria
Hotel 44 m²
Nesebyr, Bułgaria
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 44 m²
Opis przedmiotu: Magnolia Residence 7 to nowoczesny kompleks mieszkalny położony w cichej, a…
$93,431
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Hotel 29 m² w Nesebyr, Bułgaria
Hotel 29 m²
Nesebyr, Bułgaria
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 29 m²
Opis przedmiotu: Sunny Beach to największy ośrodek wypoczynkowy na wybrzeżu Morza Czarnego B…
$66,175
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Typy nieruchomości w Nesebar.

restauracje
hotele
pomieszczenia biurowe
nieruchomości inwestycyjne
sklepy
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