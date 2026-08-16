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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Pomorie, Bułgaria

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Aheloy
17
Kableshkovo
5
46 obiektów total found
Hotel 95 m² w Aheloy, Bułgaria
Hotel 95 m²
Aheloy, Bułgaria
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 95 m²
Opis przedmiotu: The Midia Grand Resort / Midia Kompleks jest dużym kompleksem apartamentowy…
$146,460
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Nils Ott Real Estates
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Nieruchomości komercyjne 7 653 m² w Aheloy, Bułgaria
Nieruchomości komercyjne 7 653 m²
Aheloy, Bułgaria
Powierzchnia 7 653 m²
dowód tożsamości 33045692Powierzchnia: 7653 m2. Lokalizacja: region Burgas, ogółem. Pomorie,…
$490,803
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Hotel 43 m² w Aheloy, Bułgaria
Hotel 43 m²
Aheloy, Bułgaria
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 43 m²
Opis przedmiotu: Winnice - Muscat jest jednym z budynków w ekskluzywnym kompleksie mieszkaln…
$69,155
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Nils Ott Real Estates
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Hotel 196 m² w Pomorie, Bułgaria
Hotel 196 m²
Pomorie, Bułgaria
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 196 m²
Opis przedmiotu: Ten nowoczesny dom wydaje się być idealnym miejscem na wygodne i luksusowe …
$518,911
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Hotel 49 m² w Aheloy, Bułgaria
Hotel 49 m²
Aheloy, Bułgaria
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 49 m²
Opis przedmiotu: Marina Przylądek jest jednym z największych i najbardziej znanych kompleksó…
$68,554
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Nieruchomości komercyjne 1 000 m² w Goritsa, Bułgaria
Nieruchomości komercyjne 1 000 m²
Goritsa, Bułgaria
Powierzchnia 1 000 m²
Piętro 1/1
dowód tożsamości 30466048Na sprzeda? dwie dzia? ki o powierzchni 500 m kw w gminie Gorica, P…
$30,148
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TekceTekce
Nieruchomości komercyjne w Pomorie, Bułgaria
Nieruchomości komercyjne
Pomorie, Bułgaria
Opis przedmiotu: Oferujemy podziemny parking dla 2 samochodów w centrum Pomorii, Bułgaria. E…
$46,048
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Nieruchomości komercyjne 2 636 m² w Pomorie, Bułgaria
Nieruchomości komercyjne 2 636 m²
Pomorie, Bułgaria
Powierzchnia 2 636 m²
dowód tożsamości 33422766Oferujemy na sprzedaż piękną działkę w Pomorze, Paleokastro Koszt: …
$132,743
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Nieruchomości komercyjne 5 495 m² w Kableshkovo, Bułgaria
Nieruchomości komercyjne 5 495 m²
Kableshkovo, Bułgaria
Powierzchnia 5 495 m²
dowód tożsamości 30928556W pobliżu miasta Kableshkovo, na terenie Dvete Cheshmi, znajduje si…
$41,638
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Nieruchomości komercyjne 3 000 m² w Bata, Bułgaria
Nieruchomości komercyjne 3 000 m²
Bata, Bułgaria
Powierzchnia 3 000 m²
Piętro 1/1
# 29617866 Obecną działalnością jest produkcja granulek drzewnych w Bułgarii w miejscowości …
$697,270
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Hotel 91 m² w Aheloy, Bułgaria
Hotel 91 m²
Aheloy, Bułgaria
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 91 m²
Opis przedmiotu: Winnice Panorama to nowoczesny, strzeżony zabudowa mieszkalna klasy high-en…
$146,529
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Nieruchomości komercyjne 3 085 m² w Aheloy, Bułgaria
Nieruchomości komercyjne 3 085 m²
Aheloy, Bułgaria
Powierzchnia 3 085 m²
dowód tożsamości 33347146 Powierzchnia: 3085 m2. Lokalizacja: region Burgas, ogółem. Pomorie…
$28,280
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Hotel 95 m² w Aheloy, Bułgaria
Hotel 95 m²
Aheloy, Bułgaria
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 95 m²
Opis przedmiotu: Kompleks wypoczynkowy Midia Grand Resort w Aheloy został zbudowany w 2005 r…
$145,460
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Hotel 57 m² w Pomorie, Bułgaria
Hotel 57 m²
Pomorie, Bułgaria
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 57 m²
Opis przedmiotu: Budynek mieszkalny w Pomorie z zapierającym dech w piersiach widokiem na mo…
$135,649
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Lokale gastronomiczne 358 m² w Pomorie, Bułgaria
Lokale gastronomiczne 358 m²
Pomorie, Bułgaria
Powierzchnia 358 m²
Oferujemy do sprzedaży częściowo wyposażoną, działającą restaurację na 2 poziomach, na pierw…
$246,420
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Hotel 38 m² w Aheloy, Bułgaria
Hotel 38 m²
Aheloy, Bułgaria
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 38 m²
Opis przedmiotu: Midia Resort to rozrzucający się kompleks mieszkalny i wypoczynkowy położon…
$81,645
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Nils Ott Real Estates
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Nieruchomości komercyjne 5 000 m² w Pomorie, Bułgaria
Nieruchomości komercyjne 5 000 m²
Pomorie, Bułgaria
Powierzchnia 5 000 m²
# # 29287500 W Pomorze w miejscowości Lahana oferuje się działkę z widokiem na morze, na bud…
$1,18M
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Hotel 265 m² w Aleksandrovo, Bułgaria
Hotel 265 m²
Aleksandrovo, Bułgaria
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 265 m²
Opis przedmiotu: Przestronny obiekt o powierzchni 770 m ² jest idealny do stworzenia strefy …
$296,610
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Nils Ott Real Estates
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Hotel 63 m² w Aheloy, Bułgaria
Hotel 63 m²
Aheloy, Bułgaria
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 63 m²
Opis przedmiotu: Chateau Aheloy 3 to nowoczesny, strzeżony kompleks mieszkalny położony w sp…
$77,295
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Nils Ott Real Estates
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Nieruchomości komercyjne 1 932 m² w Medovo, Bułgaria
Nieruchomości komercyjne 1 932 m²
Medovo, Bułgaria
Powierzchnia 1 932 m²
# 32124140Na sprzeda ¿oferowana jest dzia ³ ka na terenie wsi. Medovo, gmina Pomorie. Cena: …
$64,277
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Nieruchomości komercyjne w Pomorie, Bułgaria
Nieruchomości komercyjne
Pomorie, Bułgaria
# 32714572 W Pomorie oferuje się działkę na terenie Baty.Cena: 12,500 euroLokalizacja: Pomor…
$14,221
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Hotel 88 m² w Pomorie, Bułgaria
Hotel 88 m²
Pomorie, Bułgaria
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 88 m²
Opis przedmiotu: Sunset Resort Family ogólnie odnosi się do mieszkań rodzinnych lub budynków…
$137,168
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Nieruchomości komercyjne 900 m² w Pomorie, Bułgaria
Nieruchomości komercyjne 900 m²
Pomorie, Bułgaria
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 900 m²
Piętro 4/4
# 30781694Oferujemy Państwu budynek mieszkalny przy głównej drodze w Sofii. PomorieCena: 855…
$1,27M
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Hotel 50 m² w Aheloy, Bułgaria
Hotel 50 m²
Aheloy, Bułgaria
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Opis przedmiotu: Marina Cape Residential Complex, Aheloy Marina Przylądek jest jednym z naj…
$68,554
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Nils Ott Real Estates
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Hotel 165 m² w Pomorie, Bułgaria
Hotel 165 m²
Pomorie, Bułgaria
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 165 m²
Opis przedmiotu: Sunset Resort to wspaniały kurort najwyższej klasy. Znajduje się bezpośredn…
$119,899
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Nieruchomości komercyjne 2 007 m² w Aheloy, Bułgaria
Nieruchomości komercyjne 2 007 m²
Aheloy, Bułgaria
Powierzchnia 2 007 m²
dowód tożsamości 33293676Oferujemy na sprzeda? piêkny dzia? ka regulacji, Akheloy, obszar Ba…
$128,126
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Hotel 82 m² w Pomorie, Bułgaria
Hotel 82 m²
Pomorie, Bułgaria
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 82 m²
Opis przedmiotu: W pełni umeblowane 2-pokojowe mieszkanie w Sought- after Sunset Resort w Po…
$97,004
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Nils Ott Real Estates
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Nieruchomości komercyjne 3 000 m² w Kableshkovo, Bułgaria
Nieruchomości komercyjne 3 000 m²
Kableshkovo, Bułgaria
Powierzchnia 3 000 m²
dowód tożsamości 29623320Oferujemy na sprzeda? piêkny dzia? ka, w drodze z Kaблeшkovo do Med…
$26,507
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Nieruchomości komercyjne 11 484 m² w Bata, Bułgaria
Nieruchomości komercyjne 11 484 m²
Bata, Bułgaria
Powierzchnia 11 484 m²
Dwie działki w UIP w miejscowości Bata są doskonałą inwestycją w obiecującym obszarze w pobl…
$246,690
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Hotel 59 m² w Aheloy, Bułgaria
Hotel 59 m²
Aheloy, Bułgaria
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 59 m²
Opis przedmiotu: Chateau Aheloy to nowoczesny kompleks mieszkalny położony w spokojnej okoli…
$88,312
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Nils Ott Real Estates
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Typy nieruchomości w Pomorie.

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