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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Karnobat, Bułgaria

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4 obiekty total found
Nieruchomości komercyjne 1 925 m² w Hadzhiite, Bułgaria
Nieruchomości komercyjne 1 925 m²
Hadzhiite, Bułgaria
Powierzchnia 1 925 m²
dowód tożsamości 33730846W miejscowości Hadjiite, gmina Karnobat, region oferuje na sprzedaż…
$25,242
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Hotel 86 m² w Sokolovo, Bułgaria
Hotel 86 m²
Sokolovo, Bułgaria
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 86 m²
Opis przedmiotu: Miejscowość Sokolovo znajduje się zaledwie 7 km od Balchik, około 10 km od …
$163,560
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Nieruchomości komercyjne 10 000 m² w Karnobat, Bułgaria
Nieruchomości komercyjne 10 000 m²
Karnobat, Bułgaria
Powierzchnia 10 000 m²
Piętro -1
dowód tożsamości 31800284Powierzchnia całkowita: 10,000 m kw.Koszt: 1 720 000 euroSystem pła…
$1,96M
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TekceTekce
Magazyn w Karnobat, Bułgaria
Magazyn
Karnobat, Bułgaria
Opis przedmiotu: Na sprzedaż znajduje się magazyn / budynek zlokalizowany w obszarze dworca …
$463,543
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Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Nils Ott Real Estates
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Napisz w Telegram
Realting.com
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Realting.com
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