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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Chernomorets, Bułgaria

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2 obiekty total found
Hotel 210 m² w Chernomorets, Bułgaria
Hotel 210 m²
Chernomorets, Bułgaria
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 210 m²
Opis przedmiotu: Oferujemy duży dom w Chernomorets na sprzedaż, położony zaledwie około 800 …
$233,766
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Nieruchomości komercyjne 6 686 m² w Chernomorets, Bułgaria
Nieruchomości komercyjne 6 686 m²
Chernomorets, Bułgaria
Powierzchnia 6 686 m²
dowód tożsamości 34055772Sprzedajemy atrakcyjny dzia? ka do budowy kurortu w miejscowo? ci C…
$655,993
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