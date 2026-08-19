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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Obzor, Bułgaria

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6 obiektów total found
Nieruchomości komercyjne 5 208 m² w Obzor, Bułgaria
Nieruchomości komercyjne 5 208 m²
Obzor, Bułgaria
Powierzchnia 5 208 m²
Piętro -1
dowód tożsamości 30562610Oferujemy dzia? ki na pierwszej linii morza w Obzor, Burgas Region,…
$309,926
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Hotel 124 m² w Obzor, Bułgaria
Hotel 124 m²
Obzor, Bułgaria
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 124 m²
Opis przedmiotu: Kompleks zachwyca unikalną konstrukcją, wysoką jakością konstrukcji i wielo…
$145,353
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Nieruchomości komercyjne 14 563 m² w Obzor, Bułgaria
Nieruchomości komercyjne 14 563 m²
Obzor, Bułgaria
Powierzchnia 14 563 m²
dowód tożsamości 34251471Wyłączne miejsce w regulacji na wzgórzu z panoramicznym widokiem na…
$1,39M
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Nieruchomości komercyjne 5 208 m² w Obzor, Bułgaria
Nieruchomości komercyjne 5 208 m²
Obzor, Bułgaria
Powierzchnia 5 208 m²
# 30562658Oferujemy działki na pierwszej linii morza w Sofii. Przegląd, generale. Nessebar, …
$400,769
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Nieruchomości komercyjne 1 152 m² w Obzor, Bułgaria
Nieruchomości komercyjne 1 152 m²
Obzor, Bułgaria
Powierzchnia 1 152 m²
dowód tożsamości: 33889110Powierzchnia: 3,840 m kwLokalizacja: Przegląd, Bourgas regionKateg…
$87,661
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Exclusive development land for sale, 50 m from the sea, in Obzor, Bulgaria w Obzor, Bułgaria
Exclusive development land for sale, 50 m from the sea, in Obzor, Bulgaria
Obzor, Bułgaria
Powierzchnia 120 208 m²
ERA Real Estate presents an unparalleled opportunity to acquire a prime development land par…
Cena na zgłoszenie
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