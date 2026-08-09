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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Kableshkovo, Bułgaria

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5 obiektów total found
Nieruchomości komercyjne 3 000 m² w Kableshkovo, Bułgaria
Nieruchomości komercyjne 3 000 m²
Kableshkovo, Bułgaria
Powierzchnia 3 000 m²
dowód tożsamości 29623320Oferujemy na sprzeda? piêkny dzia? ka, w drodze z Kaблeшkovo do Med…
$26,507
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Nieruchomości komercyjne 6 000 m² w Kableshkovo, Bułgaria
Nieruchomości komercyjne 6 000 m²
Kableshkovo, Bułgaria
Powierzchnia 6 000 m²
dowód tożsamości 29579184 Oferujemy na sprzeda? piêkny dzia? ka na drodze z Kaблeшkovo do M…
$53,128
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Nieruchomości komercyjne 5 495 m² w Kableshkovo, Bułgaria
Nieruchomości komercyjne 5 495 m²
Kableshkovo, Bułgaria
Powierzchnia 5 495 m²
dowód tożsamości 30928556W pobliżu miasta Kableshkovo, na terenie Dvete Cheshmi, znajduje si…
$41,638
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TekceTekce
Nieruchomości komercyjne 500 m² w Kableshkovo, Bułgaria
Nieruchomości komercyjne 500 m²
Kableshkovo, Bułgaria
Powierzchnia 500 m²
dowód tożsamości 33555040Cena: od 15.000 euroLokalizacja: s. KableshkovoPowierzchnia działki…
$17,065
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Nieruchomości komercyjne w Kableshkovo, Bułgaria
Nieruchomości komercyjne
Kableshkovo, Bułgaria
$866,925
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