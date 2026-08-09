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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Tsarevo, Bułgaria

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hotele
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8 obiektów total found
Nieruchomości komercyjne 1 934 m² w Carewo, Bułgaria
Nieruchomości komercyjne 1 934 m²
Carewo, Bułgaria
Powierzchnia 1 934 m²
Piętro -1
dowód tożsamości 33391500 Cena: 75 300 euroLokalizacja: TsarevoPowierzchnia całkowita: 1934 …
$85,665
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Sklep 17 m² w Lozenets, Bułgaria
Sklep 17 m²
Lozenets, Bułgaria
Powierzchnia 17 m²
Piętro -1/5
# 28124872 Sklepu i ziemi o powierzchni 60 m2, na parterze budynku piętrowego, 200 m od hote…
$27,934
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Nieruchomości komercyjne 700 m² w Lozenets, Bułgaria
Nieruchomości komercyjne 700 m²
Lozenets, Bułgaria
Powierzchnia 700 m²
# 27875664 Oferujemy regulowaną działkę w obszarze willi Lozenets wsi, w budowie, Burgas reg…
$83,455
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TekceTekce
Hotel 7 120 m² w Carewo, Bułgaria
Hotel 7 120 m²
Carewo, Bułgaria
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 7 120 m²
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Hotel znajduje się w centrum Tarevo, 200 metrów od morza.Cena: 2 768 900 euroLokalizacja: Ts…
$3,16M
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Nieruchomości komercyjne 10 000 m² w Varvara, Bułgaria
Nieruchomości komercyjne 10 000 m²
Varvara, Bułgaria
Powierzchnia 10 000 m²
Piętro -1
# 28101108 Land for sale on the second line of the sea in the village of Varvara, Burgas reg…
$625,704
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Hotel 11 365 m² w Carewo, Bułgaria
Hotel 11 365 m²
Carewo, Bułgaria
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 11 365 m²
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dowód tożsamości 21525483Cena: 10,300,000 euroLokalizacja: TarevoPowierzchnia całkowita: 11,…
$13,68M
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Nieruchomości komercyjne 2 064 m² w Lozenets, Bułgaria
Nieruchomości komercyjne 2 064 m²
Lozenets, Bułgaria
Powierzchnia 2 064 m²
dowód tożsamości 33876034Koszt: 114,700 euroMiejscowość: Lozenets wsi, powszechnie. Tarevo, …
$132,397
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Hotel 1 600 m² w Lozenets, Bułgaria
Hotel 1 600 m²
Lozenets, Bułgaria
Powierzchnia 1 600 m²
$1,08M
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