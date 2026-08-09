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Mieszkania na sprzedaż w Bashkia Vlore, Albania

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Orikum
269
Qender Vlore
6
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843 obiekty total found
Mieszkanie 2 pokoi w Radhime, Albania
Premium Premium
Mieszkanie 2 pokoi
Radhime, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 53 m²
Piętro 2/6
Luksusowy apartament na sprzedaż w Radhime, Vlora Albańska Riwiera - Nieruchomość inwestycyj…
$151,162
VAT
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Albania Property Group
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Mieszkanie 2 pokoi w Bashkia Vlore, Albania
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Mieszkanie 2 pokoi
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 2
Powierzchnia 70 m²
Piętro 5/8
Na sprzedaż jasny i jasny apartament na pierwszej linii kurortu Vlora w Albanii.Format miesz…
$191,369
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Prywatny sprzedawca
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Mieszkanie 3 pokoi w Bashkia Vlore, Albania
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Mieszkanie 3 pokoi
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 85 m²
Piętro 4/7
Nowoczesny apartament z widokiem na morze i 2 sypialniami na sprzedaż w Vlorze, Riwiera Alba…
$196,121
VAT
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Albania Property Group
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Mieszkanie 2 pokoi w Bashkia Vlore, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 86 m²
Piętro 2/5
Apartament z jedną sypialnią na sprzedaż we Wlorze w Albanii. Położony w idealnej lokalizacj…
$167,584
VAT
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Albania Property Group
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Kawalerka 1 pokój w Bashkia Vlore, Albania
Kawalerka 1 pokój
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Piętro 3/8
Nowoczesne studio na sprzedaż w Lungomare Vlora, Albania - Nieruchomość inwestycyjna. Zapłać…
$80,927
VAT
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Albania Property Group
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Mieszkanie 3 pokoi w Orikum, Albania
Mieszkanie 3 pokoi
Orikum, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 123 m²
Piętro 3
🏡 APARTAMENT SPRZEDAŻY 2 + 1 + 2 W ORIKUM, VLORA 🌊💶 Cena: 15,500,000 Lak / Ogółem🛏️ Typologi…
$179,141
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DES Real Estate
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English, Italiano
Mieszkanie 3 pokoi w Bashkia Vlore, Albania
Mieszkanie 3 pokoi
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Piętro 1/8
Vlora Marina Apartament 2 + 1 na sprzedaż!Rozwój miejskiej mieszanki, w której znajdziesz ws…
$385,894
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Investment Realty Group
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Mieszkanie 3 pokoi w Bashkia Vlore, Albania
Mieszkanie 3 pokoi
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 71 m²
🔑🏡 2 + 1 APARTAMENT NA RZECZ SPRZEDAŻY LUX, VLORA💶 Cena: 1500 EUR / m ²📐 Powierzchnia: 71 m …
$1,730
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Agencja
DES Real Estate
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English, Italiano
Mieszkanie 3 pokoi w Bashkia Vlore, Albania
Mieszkanie 3 pokoi
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 92 m²
Oferujemy na sprzedaż 2 + 1 apartament w Lungomare, Vlore. Apartament znajduje się w rozwini…
$201,347
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NEXT REAL ESTATE
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Mieszkanie 3 pokoi w Bashkia Vlore, Albania
Mieszkanie 3 pokoi
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 83 m²
Piętro 4/8
Vlora Marina Apartament 2 + 1 na sprzedaż!Rozwój miejskiej mieszanki, w której znajdziesz ws…
$345,577
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Investment Realty Group
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English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Mieszkanie 4 pokoi w Bashkia Vlore, Albania
Mieszkanie 4 pokoi
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 83 m²
Apartament 3 + 1 o powierzchni 110m ² jest oferowany na sprzedaż, znajduje się w dzielnicy B…
$149,572
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NEXT REAL ESTATE
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Mieszkanie 2 pokoi w Bashkia Vlore, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 61 m²
Budynek znajduje się na Lungomare Boulevard o łącznej powierzchni 6,094.23m ², w tym 3 istni…
$325,591
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NEXT REAL ESTATE
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Mieszkanie 3 pokoi w Bashkia Vlore, Albania
Mieszkanie 3 pokoi
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 104 m²
Piętro 8/11
Dwupokojowe mieszkanie na sprzedaż w historycznym centrum Wlory w Albanii. Położone w jednej…
$168,591
VAT
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Albania Property Group
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Mieszkanie 3 pokoi w Bashkia Vlore, Albania
Mieszkanie 3 pokoi
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 73 m²
🔑🏡 2 + 1 APARTAMENT NA RZECZ SPRZEDAŻY LUX, VLORA💶 Cena: 1500 EUR / m ²📐 Powierzchnia: 73 m …
$1,730
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DES Real Estate
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Mieszkanie 2 pokoi w Radhime, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Radhime, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 47 m²
Piętro 2
Ten elegancki 1 + 1 apartament znajduje się w miejscowości Tirana Resort w Radhimë o powierz…
$197,787
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NEXT REAL ESTATE
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Mieszkanie 3 pokoi w Bashkia Vlore, Albania
Mieszkanie 3 pokoi
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 128 m²
Piętro 2/10
Dwa apartamenty na sprzedaż w dzielnicy Lungomare Vlora, na południu Albanii – tuż nad Morze…
$265,823
VAT
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Albania Property Group
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Mieszkanie 2 pokoi w Bashkia Vlore, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 53 m²
Piętro 2/9
Nieruchomość w Albanii na sprzedaż, apartament z 1 sypialnią w Lungomare Vlora. Idealnie poł…
$122,547
VAT
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Albania Property Group
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Mieszkanie 2 pokoi w Orikum, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Orikum, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 64 m²
Piętro 6
🏡 1 + 1 APARTAMENT SPRZEDAŻY W ORIKUM, VLORA 🌊💶 Cena: 95 000 EUR / Razem🛏️ Typologia: 1 + 1📐…
$109,657
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DES Real Estate
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Mieszkanie 2 pokoi w Bashkia Vlore, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
Piętro 5
🚢🏡 1 + 1 APARTAMENT SPRZEDAŻY W PORCIE, VLORA💶 Cena: 157000 euro / ogółem📐 Powierzchnia: 75 …
$183,977
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DES Real Estate
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Mieszkanie 1 pokój w Bashkia Vlore, Albania
Mieszkanie 1 pokój
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 42 m²
Piętro 3
To piękne i nowoczesne mieszkanie z nowymi meblami znajduje się w jednej z najbardziej poszu…
$119,512
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Lux-Albania Home
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Mieszkanie 1 pokój w Bashkia Vlore, Albania
Mieszkanie 1 pokój
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 32 m²
Piętro 5
Okolica, w której znajduje się mieszkanie, to rozwinięta dzielnica z wszystkimi niezbędnymi …
$99,594
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Lux-Albania Home
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Kawalerka 1 pokój w Bashkia Vlore, Albania
Kawalerka 1 pokój
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Piętro 2
🌇🏡 Studio for Sale on "RRUGA E ÇIPAJVE", VLora,💶 Cena: 62,000 EUR (ogółem)📐 Powierzchnia: 40…
$71,877
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DES Real Estate
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Mieszkanie w Bashkia Vlore, Albania
Mieszkanie
Bashkia Vlore, Albania
Powierzchnia 108 m²
Ten 2 + 1 apartament znajduje się w pobliżu głównego bulwaru miasta Vlora, w wygodnej i tętn…
$228,862
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Mieszkanie w Radhime, Albania
Mieszkanie
Radhime, Albania
Powierzchnia 88 m²
Piętro 4
🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN THE NEWEST COMPLEX IN RADHIMA, VLORA. 📣DES brings for sale on…
$151,449
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DES Real Estate
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Mieszkanie w Bashkia Vlore, Albania
Mieszkanie
Bashkia Vlore, Albania
Powierzchnia 83 m²
Przestronny 2 + 1 apartament na sprzedaż w Vlora, położony w dzielnicy Old Beach. Położony n…
$206,031
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Mieszkanie 3 pokoi w Radhime, Albania
Mieszkanie 3 pokoi
Radhime, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 81 m²
Rzadka okazja do zainwestowania w luksusowe nadmorskie nieruchomości w Radhimë, Vlorë, gdzie…
$237,471
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NEXT REAL ESTATE
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Mieszkanie w Bashkia Vlore, Albania
Mieszkanie
Bashkia Vlore, Albania
Powierzchnia 138 m²
Jasny i dobrze położony apartament z dwoma wygodnymi sypialniami, bardzo przestronny salon i…
$260,610
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Mieszkanie 2 pokoi w Radhime, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Radhime, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 67 m²
Piętro 3
Luksus i spokój między morzem a naturą..🌅Zapraszamy do najnowszego, nowoczesnego i elegancki…
$225,850
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Agencja
NEXT REAL ESTATE
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Mieszkanie 2 pokoi w Radhime, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Radhime, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Piętro 2/4
Apartament nad morzem na sprzedaż w Radhime, Vlora, Albania. Stwórz swój i zamieszkaj tam, g…
$198,122
VAT
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Agencja
Albania Property Group
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Mieszkanie 2 pokoi w Radhime, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Radhime, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 51 m²
Piętro 2
Rzadka okazja do zainwestowania w luksusowe nadmorskie nieruchomości w Radhimë, Vlorë, gdzie…
$176,179
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Agencja
NEXT REAL ESTATE
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Typy nieruchomości w Bashkia Vlore.

penthouse’y
apartamenty wielopoziomowe
kawalerki
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe

Parametry nieruchomości w Bashkia Vlore, Albania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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