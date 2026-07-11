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Mieszkania w pobliżu pola golfowego na sprzedaż w Bashkia Vlore, Albania

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Orikum
257
Qender Vlore
6
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1 obiekt total found
Mieszkanie 3 pokoi w Bashkia Vlore, Albania
Mieszkanie 3 pokoi
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Piętro 5/9
Apartament z widokiem na morze i 2 sypialniami na sprzedaż w Lungomare Vlora, Albania - Nier…
$308,886
VAT
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Agencja
Albania Property Group
Języki komunikacji
English, Italiano
Realting.com
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Typy nieruchomości w Bashkia Vlore.

penthouse’y
apartamenty wielopoziomowe
kawalerki
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe

Parametry nieruchomości w Bashkia Vlore, Albania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
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