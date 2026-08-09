Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Bashkia Vlore
  4. Mieszkania
  5. Penthouse

Penthouse na Sprzedaż w Bashkia Vlore, Albania

;
Penthouse Usuwać
Wyczyść
16 obiektów total found
Penthouse 6 pokojów w Bashkia Vlore, Albania
Penthouse 6 pokojów
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 400 m²
Piętro 7/7
LUXURY PENTHOUSE FOR SALE WITH STUNNING VIEWS OF THE BAY OF VLORA!   An exclusive p…
$1,38M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Century 21 Marina
Języki komunikacji
English, Deutsch, Polski, Français
Penthouse 3 pokoi w Bashkia Vlore, Albania
Penthouse 3 pokoi
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 171 m²
Piętro 4/4
Nowy penthouse z widokiem na morze na sprzedaż w Vlora Albania. Vlora ze swoim niezaprzeczal…
$763,651
VAT
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Albania Property Group
Języki komunikacji
English, Italiano
Penthouse 3 pokoi w Bashkia Vlore, Albania
Penthouse 3 pokoi
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 136 m²
Piętro 12/12
Luksusowy apartament z widokiem na morze na sprzedaż w Lungomare Vlora, Albania - nowy penth…
$466,365
VAT
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Albania Property Group
Języki komunikacji
English, Italiano
TekceTekce
Penthouse 2 pokoi w Bashkia Vlore, Albania
Penthouse 2 pokoi
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
Piętro 6/6
Penthouse z widokiem na morze na sprzedaż we Wlorze w Albanii. Ten wspaniały penthouse z wid…
$299,327
VAT
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Albania Property Group
Języki komunikacji
English, Italiano
Penthouse w Bashkia Vlore, Albania
Penthouse
Bashkia Vlore, Albania
Powierzchnia 400 m²
Piętro 12
🏡🔑 FOR SALE PAPAFINGO AT FLAMURTARI STADIUM, VLORE 💰 Price: €250,000 🏗 400 m² constructi…
$291,393
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DES Real Estate
Języki komunikacji
English, Italiano
Penthouse 4 pokoi w Bashkia Vlore, Albania
Penthouse 4 pokoi
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 264 m²
Piętro 6/6
Luksusowy apartament z widokiem na morze na sprzedaż w dzielnicy Old Beach, Vlora, Albańska …
$778,463
VAT
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Albania Property Group
Języki komunikacji
English, Italiano
Penthouse 3 pokoi w Orikum, Albania
Penthouse 3 pokoi
Orikum, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 270 m²
Piętro 7/7
Penthouse z widokiem na morze na sprzedaż we Wlorze w Albanii. Jeśli szukasz idealnego domu …
$692,288
VAT
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Albania Property Group
Języki komunikacji
English, Italiano
Penthouse 3 pokoi w Bashkia Vlore, Albania
Penthouse 3 pokoi
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 183 m²
Piętro 4/4
LUKSURY PENTHOUSE FOR SLE with amazing sea view, including garage!Luksusowy penthouse na spr…
$490,151
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Century 21 Marina
Języki komunikacji
English, Deutsch, Polski, Français
Penthouse 3 pokoi w Bashkia Vlore, Albania
Penthouse 3 pokoi
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 195 m²
Piętro 12/12
Nieruchomość inwestycyjna – luksusowy penthouse z widokiem na morze na sprzedaż we Wlorze w …
$668,496
VAT
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Albania Property Group
Języki komunikacji
English, Italiano
Penthouse 3 pokoi w Bashkia Vlore, Albania
Penthouse 3 pokoi
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 140 m²
Piętro 5/5
Luksusowy penthouse z widokiem na morze na sprzedaż we Wlorze w Albanii – nieruchomość inwes…
$450,361
VAT
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Albania Property Group
Języki komunikacji
English, Italiano
Penthouse 3 pokoi w Orikum, Albania
Penthouse 3 pokoi
Orikum, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 153 m²
Przedstawiamy Państwu najnowszy projekt w obszarze Orikum, The Verdant Terraces. Nowoczesny …
$405,668
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
NEXT REAL ESTATE
Języki komunikacji
English, Polski, Čeština, Italiano, Українська
Telegram Napisz w Telegram
Penthouse 3 pokoi w Bashkia Vlore, Albania
Penthouse 3 pokoi
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 132 m²
Piętro 9/9
🌆🏡 DLA SPRZEDAŻY 2 + 1 + 2 PENTHOUSE NEAR "HALIM XHELO" SZKOŁA, VLORA💶 Cena: 187000 euro / o…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Penthouse 4 pokoi w Bashkia Vlore, Albania
Penthouse 4 pokoi
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 191 m²
Piętro 4
Luksusowy penthouse z widokiem na morze panoramiczne w Uji i Ftohte, Vlore: Wyłączne inwesty…
$541,305
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Century 21 Eon
Języki komunikacji
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Napisz w Telegram
Penthouse 3 pokoi w Bashkia Vlore, Albania
Penthouse 3 pokoi
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 123 m²
Piętro 10/10
🔑🏡 DLA SPRZEDAŻY PENTHOUSE 2 + 1 W TRANSBALKANIKE, VLORA💶 Cena: 135,000 euro / ogółem📐 Powie…
$153,016
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DES Real Estate
Języki komunikacji
English, Italiano
Penthouse 4 pokoi w Bashkia Vlore, Albania
Penthouse 4 pokoi
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 172 m²
LOFT NA SPRZEDAŻ PRZY BOULEVARD „ISMAIL QEMALI”, WLORA ✅ Prywatne piętro ✅Winda ✅ 2 pry…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
NEXT REAL ESTATE
Języki komunikacji
English, Polski, Čeština, Italiano, Українська
Telegram Napisz w Telegram
Penthouse 3 pokoi w Bashkia Vlore, Albania
Penthouse 3 pokoi
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 140 m²
Piętro 4
PENTHOUSE FOR SPRZEDAŻ W UJEMNIUCena: 395.000 EuroPowierzchnia: 140 m2 / ogółemLokalizacja: …
$453,946
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DES Real Estate
Języki komunikacji
English, Italiano

Parametry nieruchomości w Bashkia Vlore, Albania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się