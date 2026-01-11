Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Mieszkania na sprzedaż w Qender Vlore, Albania

3 obiekty total found
Kawalerka 2 pokoi w Kanine, Albania
Kawalerka 2 pokoi
Kanine, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 63 m²
✅ Cena: 2000 euro / m2 - 126000 euro✅ Lokalizacja: Uje i Ftohte, Vlore✅ Powierzchnia całkowi…
$146,602
Mieszkanie 3 pokoi w Kanine, Albania
Mieszkanie 3 pokoi
Kanine, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 125 m²
Piętro 8
✅ Cena: 35,500 euro (do uzgodnienia)✅ Lokalizacja: nad Moncheri, Lungomare, Vlore✅ Powierzch…
$390,357
Mieszkanie 3 pokoi w Kanine, Albania
Mieszkanie 3 pokoi
Kanine, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 149 m²
✅ Cena: 200,000 euro✅ Lokalizacja: Uje i Ftohte, Vlore✅ Powierzchnia: 149m2Rezydencja "Panor…
$232,702
Parametry nieruchomości w Qender Vlore, Albania

