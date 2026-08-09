Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Bashkia Vlore
  4. Mieszkania
  5. Kawalerka

Kawalerki na sprzedaż w Bashkia Vlore, Albania

;
Orikum
18
Kawalerka Usuwać
Wyczyść
53 obiekty total found
Kawalerka 1 pokój w Bashkia Vlore, Albania
Kawalerka 1 pokój
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Piętro 3/8
Nowoczesne studio na sprzedaż w Lungomare Vlora, Albania - Nieruchomość inwestycyjna. Zapłać…
$80,927
VAT
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Albania Property Group
Języki komunikacji
English, Italiano
Kawalerka 1 pokój w Bashkia Vlore, Albania
Kawalerka 1 pokój
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Piętro 2
🌇🏡 Studio for Sale on "RRUGA E ÇIPAJVE", VLora,💶 Cena: 62,000 EUR (ogółem)📐 Powierzchnia: 40…
$71,877
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DES Real Estate
Języki komunikacji
English, Italiano
Kawalerka 2 pokoi w Radhime, Albania
Kawalerka 2 pokoi
Radhime, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 35 m²
Piętro 4
Nie przegap okazji do inwestowania w jednym z szybko rozwijających się obszarów na Riwierze …
$188,168
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
NEXT REAL ESTATE
Języki komunikacji
English, Polski, Čeština, Italiano, Українська
Telegram Napisz w Telegram
TekceTekce
Kawalerka 2 pokoi w Radhime, Albania
Kawalerka 2 pokoi
Radhime, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 32 m²
Piętro 4
Nie przegap okazji do inwestowania w jednym z szybko rozwijających się obszarów na Riwierze …
$182,899
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
NEXT REAL ESTATE
Języki komunikacji
English, Polski, Čeština, Italiano, Українська
Telegram Napisz w Telegram
Kawalerka 2 pokoi w Bashkia Vlore, Albania
Kawalerka 2 pokoi
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 61 m²
✅ Cena: 75 000 Euro✅ Lokalizacja: Uje i Ftohte, Vlore✅ Powierzchnia całkowita: 61m2Rezydencj…
$87,286
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
NEXT REAL ESTATE
Języki komunikacji
English, Polski, Čeština, Italiano, Українська
Telegram Napisz w Telegram
Kawalerka 1 pokój w Bashkia Vlore, Albania
Kawalerka 1 pokój
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Piętro 9/11
Studio na sprzedaż w Lungomare Vlora na Riwierze Albańskiej. Idealnie położone, w najpięknie…
$102,876
VAT
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Albania Property Group
Języki komunikacji
English, Italiano
Kawalerka 2 pokoi w Orikum, Albania
Kawalerka 2 pokoi
Orikum, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 41 m²
Prezentujemy nasz najnowszy projekt w obszarze Orikum, The Verdant Terraces. Nowoczesny proj…
$124,770
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
NEXT REAL ESTATE
Języki komunikacji
English, Polski, Čeština, Italiano, Українська
Telegram Napisz w Telegram
Kawalerka 2 pokoi w Bashkia Vlore, Albania
Kawalerka 2 pokoi
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 59 m²
✅ Cena: 2000 euro / m2 - 118000 euro✅ Lokalizacja: Uje i Ftohte, Vlore✅ Powierzchnia całkowi…
$137,294
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
NEXT REAL ESTATE
Języki komunikacji
English, Polski, Čeština, Italiano, Українська
Telegram Napisz w Telegram
Kawalerka 2 pokoi w Bashkia Vlore, Albania
Kawalerka 2 pokoi
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 51 m²
Nowo umeblowany apartament na sprzedaż w Uji i Ftohtë obszarze, jednym z najbardziej wysubli…
$175,801
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
NEXT REAL ESTATE
Języki komunikacji
English, Polski, Čeština, Italiano, Українська
Telegram Napisz w Telegram
Kawalerka 2 pokoi w Radhime, Albania
Kawalerka 2 pokoi
Radhime, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 39 m²
Rzadka okazja do zainwestowania w luksusowe nadmorskie nieruchomości w Radhimë, Vlorë, gdzie…
$162,981
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
NEXT REAL ESTATE
Języki komunikacji
English, Polski, Čeština, Italiano, Українська
Telegram Napisz w Telegram
Kawalerka 1 pokój w Bashkia Vlore, Albania
Kawalerka 1 pokój
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 43 m²
Piętro 2/12
Nowe studio na sprzedaż w centrum Vlora Albania - tuż przy plaży. Zostań właścicielem kawałk…
$133,326
VAT
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Albania Property Group
Języki komunikacji
English, Italiano
Kawalerka 2 pokoi w Radhime, Albania
Kawalerka 2 pokoi
Radhime, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 41 m²
Rzadka okazja do zainwestowania w luksusowe nadmorskie nieruchomości w Radhimë, Vlorë, gdzie…
$189,298
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
NEXT REAL ESTATE
Języki komunikacji
English, Polski, Čeština, Italiano, Українська
Telegram Napisz w Telegram
Kawalerka 1 pokój w Bashkia Vlore, Albania
Kawalerka 1 pokój
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 43 m²
🌇🏡 BADANIE SPRZEDAŻY W LUNGOMARE, VLORA📍 Niedaleko Bar Taushani🏷 Cena: 85000 euro / Ogółem📍 …
$100,823
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DES Real Estate
Języki komunikacji
English, Italiano
Kawalerka 2 pokoi w Orikum, Albania
Kawalerka 2 pokoi
Orikum, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 35 m²
Piętro 2
✅ Cena: 47,000 euro✅ Lokalizacja: Jonufer, Vlore✅ Powierzchnia: 35m2Obszar, w którym znajduj…
$55,216
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
NEXT REAL ESTATE
Języki komunikacji
English, Polski, Čeština, Italiano, Українська
Telegram Napisz w Telegram
Kawalerka 1 pokój w Bashkia Vlore, Albania
Kawalerka 1 pokój
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 44 m²
Piętro 4
🔑🏡 BADANIE SPRZEDAŻY W LUNGOMARE, VLORA📍 Niedaleko Bar Taushani🏷 Cena: 90,000 euro / ogółem📍…
$103,655
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DES Real Estate
Języki komunikacji
English, Italiano
Kawalerka 2 pokoi w Bashkia Vlore, Albania
Kawalerka 2 pokoi
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
✅ Cena: 105,000 euro✅ Lokalizacja: "Dhimiter Konomi" Street, Cold Water, Vlore✅ Powierzchnia…
$123,602
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
NEXT REAL ESTATE
Języki komunikacji
English, Polski, Čeština, Italiano, Українська
Telegram Napisz w Telegram
Kawalerka 1 pokój w Bashkia Vlore, Albania
Kawalerka 1 pokój
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Piętro 4
🔑🏡 SZKOŁA SPRZEDAŻY W LUNGOMARZE W SZKOLE MORSKIM, VLORA🏷 Cena: 85000 euro / ogółem📍 Lokaliz…
$97,013
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DES Real Estate
Języki komunikacji
English, Italiano
Kawalerka 2 pokoi w Radhime, Albania
Kawalerka 2 pokoi
Radhime, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 35 m²
Luksusowa rezydencja w Radhimë, budowa pierwszej linii, z panoramicznym widokiem na Zatokę V…
$166,918
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
NEXT REAL ESTATE
Języki komunikacji
English, Polski, Čeština, Italiano, Українська
Telegram Napisz w Telegram
Kawalerka 2 pokoi w Bashkia Vlore, Albania
Kawalerka 2 pokoi
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 59 m²
Piętro 4/8
Jeden apartament sypialny na sprzedaż w Vlore Albania. Zrób to mieszkanie swoje i inwestuj w…
$148,046
VAT
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Albania Property Group
Języki komunikacji
English, Italiano
Kawalerka 1 pokój w Bashkia Vlore, Albania
Kawalerka 1 pokój
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 48 m²
Piętro 4/8
Nowe studio na sprzedaż we Wlorze w Albanii. To wyjątkowa okazja, aby wejść na rynek luksuso…
$126,013
VAT
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Albania Property Group
Języki komunikacji
English, Italiano
Kawalerka 1 pokój w Radhime, Albania
Kawalerka 1 pokój
Radhime, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Piętro 2
Odkryj spokój nadmorskiego wybrzeża w tej wspaniałej rezydencji. Zanurz się w rytmiczną melo…
$156,431
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Lux-Albania Home
Języki komunikacji
English, Русский, Italiano
Kawalerka 2 pokoi w Bashkia Vlore, Albania
Kawalerka 2 pokoi
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 52 m²
Przedstawiamy najnowszą rezydencję w mieście Vlora, "Altera Residence", nowoczesny i ambitny…
$109,971
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
NEXT REAL ESTATE
Języki komunikacji
English, Polski, Čeština, Italiano, Українська
Telegram Napisz w Telegram
Kawalerka 2 pokoi w Bashkia Vlore, Albania
Kawalerka 2 pokoi
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
✅ Cena: 103000 Euro✅ Położenie: Druga linia, na My Market, Vlore✅ Powierzchnia: 50m2Obszar, …
$118,060
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
NEXT REAL ESTATE
Języki komunikacji
English, Polski, Čeština, Italiano, Українська
Telegram Napisz w Telegram
Kawalerka 2 pokoi w Bashkia Vlore, Albania
Kawalerka 2 pokoi
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 52 m²
Piętro 3
🏡🌊 OFFER!! 2 STUDIOS FOR SALE NEAR RAPIT - UJI I COTOHTВ, VLORA.💰 Cena całkowita dla obu str…
$163,612
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DES Real Estate
Języki komunikacji
English, Italiano
Kawalerka 1 pokój w Bashkia Vlore, Albania
Kawalerka 1 pokój
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 97 m²
Piętro 7
Na sprzedaż 2 apartamenty w mieście Vlora w samym centrum Lungomare, 100 metrów od morza. Po…
$332,128
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
CACTUS | Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Español, Čeština, Italiano, Українська, Hrvatski
Telegram Napisz w Telegram
Kawalerka 2 pokoi w Orikum, Albania
Kawalerka 2 pokoi
Orikum, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 32 m²
Piętro 4
Nie przegap okazji do inwestowania w jednym z najszybciej rozwijających się obszarów Riwiery…
$180,390
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
NEXT REAL ESTATE
Języki komunikacji
English, Polski, Čeština, Italiano, Українська
Telegram Napisz w Telegram
Kawalerka 1 pokój w Bashkia Vlore, Albania
Kawalerka 1 pokój
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 51 m²
Piętro 2
🔑🏡 Studia na sprzedaż w zimnej wodzie, VLORA 📍 W pobliżu kortów tenisowych🏷 Cena: 90,000 eur…
$106,264
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DES Real Estate
Języki komunikacji
English, Italiano
Kawalerka 2 pokoi w Radhime, Albania
Kawalerka 2 pokoi
Radhime, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 41 m²
Piętro 2
Rzadka okazja do zainwestowania w luksusowe nadmorskie nieruchomości w Radhimë, Vlorë, gdzie…
$159,612
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
NEXT REAL ESTATE
Języki komunikacji
English, Polski, Čeština, Italiano, Українська
Telegram Napisz w Telegram
Kawalerka 2 pokoi w Radhime, Albania
Kawalerka 2 pokoi
Radhime, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 38 m²
✅ Cena: 95,000 euro✅ Lokalizacja: Radhimë, Vlorë✅ Powierzchnia całkowita: 38.4m2Mieszkanie, …
$111,971
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
NEXT REAL ESTATE
Języki komunikacji
English, Polski, Čeština, Italiano, Українська
Telegram Napisz w Telegram
Kawalerka 1 pokój w Bashkia Vlore, Albania
Kawalerka 1 pokój
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 31 m²
Piętro 2
🏡🌊 Studio dla Sale Near Rapit - Zimna woda, VLora.💰 CENA: 75 000 EURO📐 Powierzchnia: 31.25 m…
$88,114
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DES Real Estate
Języki komunikacji
English, Italiano

Parametry nieruchomości w Bashkia Vlore, Albania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się