  2. Albania
  3. Farke
  4. Wynajem długoterminowy

Wynajem długoterminowy nieruchomości w Farke, Albania

mieszkania
19
domy
12
nieruchomości komercyjne
11
43 obiekty total found
Mieszkanie 3 pokoi w Tirana Municipality, Albania
Mieszkanie 3 pokoi
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Piętro 6/7
For rent: modern 3+1+2 apartment, located in one of the most sought-after areas of Tirana ne…
$1,514
za miesiąc
Pomieszczenie biurowe 290 m² w Tirana Municipality, Albania
Pomieszczenie biurowe 290 m²
Tirana Municipality, Albania
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 290 m²
Liczba kondygnacji 2
Japim me Qira ambient per Zyra ne Rezidencen Kodra e Diellit 2. Ambienti disponon nje siperf…
$5,416
za miesiąc
Lokale gastronomiczne 69 m² w Tirana Municipality, Albania
Lokale gastronomiczne 69 m²
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 69 m²
Liczba kondygnacji 8
The premises are located on the ground floor of a new building at the entrance of Rr Rrapo H…
$874
za miesiąc
Mieszkanie 3 pokoi w Tirana Municipality, Albania
Mieszkanie 3 pokoi
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 113 m²
Piętro 3/10
In the zone of the Paris Commune, Medar Shtylla street, a super 3+1+2 apartment with modern …
$978
za miesiąc
Mieszkanie 4 pokoi w Tirana Municipality, Albania
Mieszkanie 4 pokoi
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 110 m²
Piętro 2/3
3+1+Parking Space Apartment at Rezidenca Kodra Diellit 1/ Extension. The apartment has a to…
$1,165
za miesiąc
Bliźniak 2 pokoi w Tirana Municipality, Albania
Bliźniak 2 pokoi
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 87 m²
Piętro 1/2
For rent: Duplex 2+1+2+ Laundry at the Residence "Kodra e Diellit 2". The duplex is organiz…
$1,398
za miesiąc
Mieszkanie 1 pokój w Tirana Municipality, Albania
Mieszkanie 1 pokój
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 61 m²
Piętro 1/4
In the Kodra Diellit 1 residence, a 1+1 apartment is for rent. It is located on the 1st floo…
$699
za miesiąc
Mieszkanie 2 pokoi w Tirana Municipality, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
✅ Cena: 400 euro / miesiąc✅ Położenie: Dry Lake, FZ Complex, TiranaApartament znajduje się w…
$468
za miesiąc
Willa 4 pokoi w Farke e Vogel, Albania
Willa 4 pokoi
Farke e Vogel, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Tylko 150 metrów od nowego jeziora Farka, willa ta znajduje się w bardzo cichej i zielonej o…
$3,502
za miesiąc
Mieszkanie 1 pokój w Lunder, Albania
Mieszkanie 1 pokój
Lunder, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 64 m²
Piętro 2/3
A modern 1+1 apartment is available for rent in Rose Garden Residence, just a few steps away…
$792
za miesiąc
Pomieszczenie biurowe 136 m² w Tirana Municipality, Albania
Pomieszczenie biurowe 136 m²
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 136 m²
Liczba kondygnacji 10
In one of the most sought-after and elite areas of Tirana, in Kodra e Diellit, a modern and …
$1,048
za miesiąc
Magazyn 412 m² w Tirana Municipality, Albania
Magazyn 412 m²
Tirana Municipality, Albania
Powierzchnia 412 m²
Liczba kondygnacji 2
In an area with high demand for parking and storage spaces, a space with a total area of 412…
$1,723
za miesiąc
Mieszkanie 1 pokój w Tirana Municipality, Albania
Mieszkanie 1 pokój
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Piętro 3/10
In one of the most frequented areas of Tirana, near the Olympic Park and the Paris Commune, …
$978
za miesiąc
Działki 2 pokoi w Farke e Madhe, Albania
Działki 2 pokoi
Farke e Madhe, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 421 m²
Land for rent in Farka! For various businesses! Leveled with concrete and also with cabins! …
$1,165
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 1 489 m² w Tirana Municipality, Albania
Nieruchomości komercyjne 1 489 m²
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 1 489 m²
Piętro 1/9
A 3-storey building with a total area of 1500m2 is for rent. The relevant surfaces are as fo…
$14,559
za miesiąc
Willa 4 pokoi w Tirana Municipality, Albania
Willa 4 pokoi
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 393 m²
Liczba kondygnacji 4
We are selling an Individual Villa with a swimming pool in the Residence Kodra e Diellit 1. …
$3,494
za miesiąc
Bliźniak 2 pokoi w Tirana Municipality, Albania
Bliźniak 2 pokoi
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Piętro 4/5
• Modern duplex 2+1+2 bathrooms for rent near Kodra e Diellit Residence. The apartment is ne…
$1,747
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 81 m² w Tirana Municipality, Albania
Nieruchomości komercyjne 81 m²
Tirana Municipality, Albania
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 81 m²
Liczba kondygnacji 9
Shop for rent, service unit at Liqeni i Thate Located in a new and modern complex Main feat…
$1,933
za miesiąc
Willa 6 pokojów w Farke e Vogel, Albania
Willa 6 pokojów
Farke e Vogel, Albania
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 373 m²
Liczba kondygnacji 3
Willa, część małej rezydencji i z wybraną społecznością, oferuje wspaniały widok na jezioro …
$4,076
za miesiąc
Mieszkanie 3 pokoi w Tirana Municipality, Albania
Mieszkanie 3 pokoi
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 109 m²
Piętro 4/7
In a quiet area on the edge of a dry lake, an apartment is offered for rent. It is located o…
$1,048
za miesiąc
Mieszkanie 2 pokoi w Tirana Municipality, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
Piętro 2/7
On Bill Clinton Street, a 2+1 type apartment is available for rent. The apartment has an are…
$817
za miesiąc
Mieszkanie 2 pokoi w Tirana Municipality, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Piętro 2/5
2+1 apartment for rent near Kodra e Diellit. The apartment has an area of 64.5 m² organized…
$758
za miesiąc
Willa 4 pokoi w Farke e Madhe, Albania
Willa 4 pokoi
Farke e Madhe, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 2
Luksusowa willa na brzegu jeziora - Farke, TiranaPanoramiczna willa z basenem, widokiem na o…
$2,942
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 650 m² w Tirana Municipality, Albania
Nieruchomości komercyjne 650 m²
Tirana Municipality, Albania
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 650 m²
Piętro 1/3
Office for Rent at Residence Kodra e Diellit 1. Total area 650m2, organized in 4 open space …
$9,085
za miesiąc
Mieszkanie 1 pokój w Tirana Municipality, Albania
Mieszkanie 1 pokój
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Piętro 3/5
1+1 apartment for rent located in Kodra e Diellit residence 2. It is located on the 3rd floo…
$699
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 292 m² w Tirana Municipality, Albania
Nieruchomości komercyjne 292 m²
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 7
Sypialnie 7
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 292 m²
Piętro 3/9
Commercial premises suitable for offices or clinics are for rent. It has 7 suitable spaces s…
$4,659
za miesiąc
Mieszkanie 2 pokoi w Tirana Municipality, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
✅ Cena: 1200 Euro / maj ✅ Rozmieszczenie: Jezioro Tate, Radisson, Tyrane ✅ Tło: 80m2Apartame…
$1,397
za miesiąc
Willa 5 pokojów w Tirana Municipality, Albania
Willa 5 pokojów
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 461 m²
Liczba kondygnacji 4
A modern and elegant villa is for rent in the elite residence Kodra e Diellit 1. The villa h…
$5,241
za miesiąc
Mieszkanie 1 pokój w Tirana Municipality, Albania
Mieszkanie 1 pokój
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 56 m²
Piętro 2/5
Continuation of Kodra Diellit 1, 1+1 apartment for rent with contemporary furniture. It is l…
$575
za miesiąc
Mieszkanie 3 pokoi w Tirana Municipality, Albania
Mieszkanie 3 pokoi
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 98 m²
Piętro 5/7
A modern and highly functional apartment is for rent in one of the most sought-after areas o…
$1,165
za miesiąc
