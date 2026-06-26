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Wynajem długoterminowy nieruchomości w Bashkia Shijak, Albania

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nieruchomości komercyjne
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8 obiektów total found
Działki w Sallmonaj, Albania
Działki
Sallmonaj, Albania
Powierzchnia 10 000 m²
Plac znajduje się na skraju głównej drogi Durres - Tirana autostrady przed Sinan lub w pobli…
$11,538
za miesiąc
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Agencja
AFS Real Estate Management
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Zakład produkcyjny 1 000 m² w Bashkia Durres, Albania
Zakład produkcyjny 1 000 m²
Bashkia Durres, Albania
Powierzchnia 1 000 m²
Piętro 1/1
Magazyn znajduje się w pobliżu wiaduktu Flalake na drodze Xhafzotaj-Flake, w Durres. Posiada…
$4,050
za miesiąc
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Agencja
AFS Real Estate Management
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Zakład produkcyjny 110 m² w Rreth, Albania
Zakład produkcyjny 110 m²
Rreth, Albania
Powierzchnia 110 m²
Nowoczesny i funkcjonalny magazyn jest oferowany do wynajęcia, położony w bardzo przystępnej…
$410
za miesiąc
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Agencja
AFS Real Estate Management
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Zakład produkcyjny 800 m² w Pejze, Albania
Zakład produkcyjny 800 m²
Pejze, Albania
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 800 m²
Magazyn znajduje się w Pjeze, na stronie głównej drogi w Durres. Powierzchnia użytkowa budyn…
$2,885
za miesiąc
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Agencja
AFS Real Estate Management
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Zakład produkcyjny 260 m² w Bashkia Durres, Albania
Zakład produkcyjny 260 m²
Bashkia Durres, Albania
Powierzchnia 260 m²
Liczba kondygnacji 1
Magazyn znajduje się w Sukth w pobliżu głównej drogi. Powierzchnia terenu wynosi 1000m2, pow…
$699
za miesiąc
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Agencja
AFS Real Estate Management
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Nieruchomości komercyjne 5 900 m² w Guzaj, Albania
Nieruchomości komercyjne 5 900 m²
Guzaj, Albania
Powierzchnia 5 900 m²
WYNAJEM W XHAFZOTAJPrime Land for Rent in Xhafzotaj. Idealny dla różnych przedsięwzięć bizne…
$1,775
za miesiąc
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Agencja
Al Imobiliare
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English
Nieruchomości komercyjne 250 m² w Bashkia Durres, Albania
Nieruchomości komercyjne 250 m²
Bashkia Durres, Albania
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 250 m²
Piętro 2
Pomieszczenia znajdują się na drugim piętrze przy głównej drodze na autostradzie Tirana-Durr…
$1,397
za miesiąc
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Agencja
AFS Real Estate Management
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Mieszkanie 1 pokój w Guzaj, Albania
Mieszkanie 1 pokój
Guzaj, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 235 m²
Piętro 3/3
🏡 SUPER 3 + 1 APARTAMENT WYROBU NA SHIJAK📍 Tylko 100 metrów od centrum miasta📏 3 + 1 Apartam…
$580
za miesiąc
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Agencja
REMIX REAL ESTATE
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